Popeye’s continúa su expansión y abre su primer restaurante bajo un nuevo concepto

Con la meta de innovar en el segmento de servicio rápido (QSR, por sus siglas en inglés), Popeye’s anunció esta semana la apertura de su restaurante 29, y el primero, bajo el concepto de “Popeye’s ToGo”.

Restaurant Holding Company (RHC), uno de los operadores franquiciados de la cadena en Puerto Rico, informó que el nuevo concepto está diseñado para ofrecer tres alternativas de compra a los consumidores: el servi-carro tradicional, una zona de recogido para los clientes que ordenan sus alimentos para llevar, así como pick-up por agregados o plataformas de recogido/entrega, todo centrado en una opción rápida y cómoda.

El innovador concepto abarca unos 1,190 pies cuadrados, emplea unas 30 personas y está especialmente diseñado para ofrecer a los comensales una solución rápida a sus necesidades alimentarias.

“A medida que Popeye’s crece a nivel local, buscamos soluciones para las necesidades cotidianas de nuestros comensales. Esperan comodidad, rapidez y eficiencia sin sacrificar la calidad a la hora de decidir qué comer”, dijo Fernando Oliver, principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de RHC.

Oliver se mostró entusiasmado con el lanzamiento de una nueva categoría de restaurantes centradas sólo en autoservicio. Agregó que el concepto Popeye’s ToGo les permitirá expandir operaciones “más rápidamente y llegar a todos los rincones de la isla con facilidad y conciencia financiera”.

El nuevo Popeye’s To Go ubica en la Ave. Los Filtros #50, esquina con la carretera PR-177, en el nuevo River Town Plaza de Bayamón, colindancia con Guaynabo. Estará abierto todos los días de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

RHC se convirtió en franquiciado de Popeye’s en Puerto Rico en el 2022.

Recientemente, Popeye’s también abrió un nuevo espacio en el Food Court del Centro Médico de San Juan, atendiendo las necesidades del personal, pacientes, familiares y visitantes del importante complejo hospitalario situado en el corazón del área metropolitana.

La empresa modernizó el espacio para cumplir con las necesidades de la cadena, uniéndose a Burger King, marca hermana de Popeye’s y franquiciada de RHC, que ya ubica en dichas instalaciones. El restaurante abre todos los días de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

“Abrir en el Centro Médico es una oportunidad única para nosotros y nos regala muchas satisfacciones”, agregó por su parte, Carlos Morell, presidente y Principal Oficial de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés) de RHC.

Morell sostuvo que la empresa ha procurado satisfacer las necesidades de la comunidad hospitalaria, “sea un miembro del personal, un paciente o un visitante que cuida a un familiar y que tiene opciones limitadas para ser alimentado en circunstancias difíciles”

“Hemos formado parte de la comunidad (del Centro Médico) por más de 30 años con Burger King y esperamos muchos años de presencia en esta ubicación también con Popeye’s”, sostuvo Morell.

Popeye’s se distingue por un menú único al estilo de “Nueva Orleans” que incluye el mundialmente famoso Chicken Sandwich, pollo picante, filetes (tenders) de pollo y las recientemente lanzadas alitas, camarones fritos, complementos y postres.

El icónico pollo se prepara fresco, marinado al menos 12 horas en los audaces y sabrosos condimentos cajún de Luisiana, rebozado y empanizado a mano, cocinado lentamente con condimentos y técnicas propias de la marca para conseguir un pollo jugoso y crujiente. El menú es administrado por un equipo interno de chefs capacitados profesionalmente, apasionados en honrar el pasado mientras innovan el sabor, la comida y las tradiciones de Luisiana, convirtiéndolo en un punto de referencia tanto para chefs con estrella Michelín y celebridades por igual, se informó.

“Abrir 10 restaurantes en 24 meses demuestra nuestro compromiso con la economía local y, además, con nuestros fieles seguidores (fans). Nuestro objetivo es añadir 12 restaurantes a la cadena desde que nos convertimos en franquiciados y estamos en el camino correcto para lograr ese objetivo, ofreciendo la calidad de la comida por la que somos conocidos, y eso ha convertido a Popeye’s en un favorito local durante los pasados 20 años", dijo Oliver.

Popeye’s fue fundada en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos en 1972. La cadena forma parte de Restaurant Brands International Inc. (RBI), una de las mayores empresas de restaurantes de servicio rápido del mundo.