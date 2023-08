El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, firmó hoy el decreto de exención contributiva número 28, esta vez a beneficio de la firma de consultoría Tech First Consulting, compañía que exporta servicios de desarrollo y control de calidad de software a clientes internacionales.

El ejecutivo municipal anunció hoy que a la empresa se concedió una exención total del pago de la patente municipal y así como del pago sobre la contribución básica sobre la propiedad mueble por un periodo de cinco años e inmueble por un periodo de diez años.

Tech First, fundada en el 2020 y localizada en la 463 Calle Fernando Calder en la Placita Roosevelt, invirtió unos $900,000 en la adquisición del edificio y promete generar unos 100 empleos directos. La empresa tiene presencia en Perú, México y Colombia y frece servicios de consultoría en los temas de cumplimiento y recursos humanos.

“Con este decreto podemos canalizar nuestro capital en múltiples iniciativas de la empresa”, expresó por su parte Antonio Rodríguez, propietario de Tech First Consulting.

Según detalló el primer ejecutivo municipal de San Juan, desde diciembre de 2021 hasta agosto 2023, el Municipio ha otorgado 27 decretos, de los cuales 26 son netamente comercios puertorriqueños.

“Todos estos decretos han propiciado una inversión conjunta de $13,969,800.00 de capital privado y gracias a esta iniciativa de Emprendimiento Capital se han generado y retenido 833 empleos”, añadió Romero Lugo.

Doral, Nest Hotel, Supermax, Coin OP, Caribbean Food Service, El Patio de la Cerra, Peccas Helado Artesanal, Downtown Cupey, El Cafetal de Borikén, Mr. Kukis, Josefina Vino y Cocina, Pan Pan Pizza, Casa Luna, La Tortuga Bistro Bar, Mucho Gusto, Necromancy, Selena Pizzería, Double Cake, Medtronic, Lelas Eatery, The Arena Beach Club, Hazel Bar Miramar Hazel Bar The Mall of San Juan, Piezas Rush y El Templo, son otros de los comercios se han beneficiado de este proyecto.