Genera PR recurre a cooperativa de electricistas para mantener la flota generatriz

La Cooperativa de Profesionales de la Industria Eléctrica de Puerto Rico y el Caribe (Electricoop) llegó a un acuerdo con Genera PR para prestar servicios de mantenimiento, reparación e inspección de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que tiene a su cargo.

El acuerdo dado a conocer este miércoles y formalizado mediante el Master Services and Supply Agreement (Contrato 110838), autoriza a Electricoop a proveer servicios especializados de mantenimiento, reparación, inspección y apoyo técnico a subestaciones y equipos eléctricos en todas las plantas generatrices operadas por Genera PR en Puerto Rico, mediante la emisión de órdenes de trabajo conforme a las necesidades del sistema.

Genera PR es una subsidiara de New Fortress Energy (NFE), la empresa que también suple casi la totalidad del combustible que utiliza la AEE.

“Este acuerdo representa mucho más que un contrato. Es una oportunidad concreta para que talento puertorriqueño altamente capacitado continúe aportando, con sus manos y su conocimiento, al fortalecimiento de la red eléctrica que sostiene a nuestras comunidades”, expresó Rafael J. López Martínez, director ejecutivo de Electricoop, quien dio a conocer el acuerdo mediante un comunicado de prensa.

El contrato se extenderá inicialmente hasta el 30 de junio de 2026, con opción a renovación, y un tope contractual agregado de hasta $3 millones. Ello, sujeto a la asignación de fondos y a la ejecución de órdenes de trabajo específicas, se informó.

Antes del acuerdo, la cooperativa había realizado trabajos en instalaciones como Palo Seco, Aguirre y las unidades de ciclo combinado de esa planta en Salinas. El nuevo pacto extiende el alcance de Electricoop a todas las instalaciones de generación bajo la operación de Genera PR, fortaleciendo la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico a nivel isla.

“Creemos en el talento puertorriqueño y en su capacidad para aportar de forma directa a la estabilidad del sistema eléctrico. Este acuerdo con Electricoop nos permite continuar fortaleciendo nuestras operaciones con recursos locales, mejorar la resiliencia de nuestras plantas y asegurar un servicio más confiable para las comunidades a las que servimos”, indicó por su parte, Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales, también en declaraciones escritas.