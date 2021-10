El consorcio LUMA Energy anunció hoy, lunes, un acuerdo colaborativo con la Cooperativa de Profesionales de la Industria Eléctrica de Puerto Rico y el Caribe (Electricoop) para estabilizar y restaurar la red eléctrica de Puerto Rico.

Los empleados de Electricoop, que forma parte de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, se unirán a las labores en curso de LUMA Energy para la restauración del sistema de transmisión y distribución de energía, el cual opera desde el pasado 1 de junio.

“Esta alianza será parte del trabajo arduo que LUMA, junto a miles de puertorriqueños, realiza a diario para ofrecer un servicio eficiente y seguro a todos nuestros clientes”, sostuvo por escrito el licenciado José Pérez Vélez, asesor de asuntos externos de LUMA.

¿Cómo nació Electricoop?

El fundador de Electricoop, Fundador Rosario, explicó a El Nuevo Día que la cooperativa nació tras el paso del huracán en 2017. Actualmente, se compone de 12 socios (compañías) que emplean a unos 140 peritos electricistas certificados y licenciados. Aunque enviaron varias propuestas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para ayudar en la recuperación del país, Rosario sostuvo que no tuvieron éxito.

Un día importante para nuestra cooperativa. Seguiremos hacia adelante y pondremos todo nuestro esfuerzo en ayudar a mejorar el sistema eléctrico de nuestro país. Posted by Electricoop on Monday, October 11, 2021

“Veíamos que llegaban empresas de Estados Unidos y a los de aquí no se nos daba la oportunidad. Nosotros nos quedamos apoyando en las comunidades con nuestro equipo, pero no pudimos entrar a la contratación”, sostuvo. “Somos 12 compañías que nos unimos en el modelo cooperativo para poder competir con los grandes. Nos agrupamos para captar trabajo y no depender de las empresas capitalistas, sino de, en nuestro caso, una organización donde los socios son dueños de la cooperativa”.

Sobre cómo lograron el acuerdo con LUMA, Rosario indicó que presentaron sus servicios durante una reunión que se coordinó a través de la Liga de Cooperativas, donde participaron varios directivos del consorcio.

“Nosotros vamos a estar donde LUMA entienda que le vamos a ayudar, pero vamos a comenzar con la conservación de las subestaciones. Dándole conservación a todas las subestaciones, comenzando en el área sur. También estaremos trabajando con la luminaria y con pruebas de contadores”, sostuvo.

Añadió que el contrato representa una oportunidad para continuar solidificando la presencia de la cooperativa en Puerto Rico, al tiempo que reconoció que el acuerdo con LUMA se produce en el “momento más crítico” del sistema eléctrico de la isla.

Recientemente, el consorcio y la AEE han estado bajo fuego por las constantes interrupciones del servicio eléctrico, debido a problemas en la generación de energía.

“Nosotros vivimos y seguiremos viviendo aquí. Nuestra responsabilidad es hacer las cosas bien para el beneficio de todos los consumidores y todos los hermanos puertorriqueños”, expresó.

El reportero José Orlando Delgado Rivera colaboró con esta historia.