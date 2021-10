Entre junio y septiembre, los primeros cuatro meses de LUMA Energy a cargo del sistema de transmisión y distribución eléctrica, cientos de abonados presentaron quejas ante la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), en su mayoría relacionadas con sobrefacturación, pese a que el organismo no tiene jurisdicción sobre el consorcio por tratarse de un ente privado.

Durante el mismo período, el representante del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa, recibió reclamos de abonados que alegaron percibir hasta el doble de aumento en su factura de luz. Torres Placa refirió esos señalamientos a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), que por ley está obligada a representar a los clientes en los casos (querellas) ante el Negociado de Energía de Puerto Rico.

Ayer, en entrevista con El Nuevo Día, el ombudsman Edwin García Feliciano precisó que su oficina acogió “cerca de 750 reclamos” contra LUMA en los pasados cuatro meses. De ese total, 47 están relacionados con daños a enseres eléctricos por las fluctuaciones en voltaje debido a los apagones selectivos, y “también hay reclamos” sobre falta de alumbrado, postes a punto de colapsar y comunidades que llevan “muchos días” sin luz.

PUBLICIDAD

Para poner esos números en perspectiva, mencionó que, con relación a los daños en enseres eléctricos, esa entidad pública promedia entre 35 y 40 reclamaciones anuales. Sobre el resto de los asuntos energéticos, estimó que, si continúa la tendencia actual, el año podría culminar con 500 reclamos por encima del promedio.

“La inmensa mayoría de las gestiones tienen que ver con reclamos con la factura… ciudadanos que entienden que, desde que se firmó el contrato con LUMA, les están cobrando más”, dijo.

García Feliciano lamentó que, en virtud de las leyes que dieron paso a la contratación de LUMA, la Procuraduría “perdió jurisdicción” sobre asuntos en los que incidía cuando la transmisión y distribución estaban en manos de la AEE, incluyendo sobrefacturación, pues solo fiscalizan los servicios del gobierno.

“Aun así, pedí a las oficinas regionales que siguieran recogiendo información y orientando a los ciudadanos. Les decimos que, si no están de acuerdo con una factura, primero tienen que hacer el reclamo con LUMA, en un plazo de 90 días, y agotar el remedio administrativo. Luego de eso, si no están satisfechos, tienen que llevar el reclamo al Negociado de Energía, pero ese proceso no es tan expedito ni tan sencillo como en el pasado”, dijo.

Sostuvo que “no se le ha dado promoción” a los recursos que los ciudadanos tienen disponibles para impugnar la factura. Para corregir eso, contó, se reunió con la directora ejecutiva de la OIPC, Hannia Rivera, y tiene la intención de hacer lo mismo con el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés. También, procurará tener reuniones en la Legislatura, a los fines de impulsar enmiendas de ley que restituyan la jurisdicción del Ombudsman sobre los asuntos energéticos porque, insistió, “aunque LUMA es privado, se le paga con fondos públicos”.

PUBLICIDAD

“El ciudadano ha quedado bastante desprovisto de la protección que antes le dábamos. Hay un limbo, una especie de espacio que tenemos que cubrir”, dijo García Feliciano.

El Nuevo Día solicitó entrevista a Rivera, pero al cierre de esta edición no estuvo disponible.

Tres razones

Por su parte, Torres Placa indicó que el aumento percibido por los clientes entre julio y septiembre “se debe”, en primer lugar, a que para dicho período el Negociado de Energía aprobó un alza de 1.48 centavos por kilovatio hora. Ese incremento –el tercero del año– supuso para los abonados residenciales un cantazo de $11.90 o 7.6%, en promedio.

“La segunda razón del aumento es que esos mismos meses son los de mayor calor y, aunque usemos los equipos de siempre, como neveras y acondicionadores de aire, estos necesitarán consumir más energía para atender la carga de calor y llevar a una temperatura de confort”, explicó.

Un tercer factor, “que aplica a un número particular de consumidores”, es que LUMA admitió tener problemas con su sistema de facturación entre junio y agosto, siendo este último el mes más afectado. En agosto, el consorcio no pudo facturarles el consumo a unos 39,000 clientes, según cifras oficiales.

LUMA expresó, por escrito, que “heredó” una red eléctrica que necesita mejoras y reparaciones, no solo en el sistema de transmisión y distribución, sino también en los procesos que afectan a los ciudadanos, como servicio al cliente. “LUMA continúa leyendo los contadores de los clientes y trabajando en el sistema de facturación. LUMA está trabajando para mejorar la facturación, la medición y la infraestructura de la red que afecta la precisión de la facturación del cliente”, dijo el consorcio, que no respondió directamente las quejas de sobrefacturación ni ofreció cifras de las querellas, si alguna, ante su consideración.

PUBLICIDAD

En cambio, indicó que trabajan en el rediseño de la factura de luz “para mejorar la transparencia y la facilidad de comprensión de la información”.