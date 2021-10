Los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) llevaron hoy, martes, hasta La Fortaleza sus quejas, malestar e inconformidad con el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, y reclamaron al gobernador Pedro Pierluisi respuestas concretas y no “sueños”.

Al encuentro, asistieron 30 de los 37 miembros de la Federación de Alcaldes, que reúne a los ejecutivos novoprogresistas, quienes advirtieron al primer ejecutivo sobre el costo político que podría tener la insatisfacción e indignación de la ciudadanía con el servicio energético.

El Nuevo Día supo por fuentes que participaron en el encuentro que Pierluisi escuchó las quejas, pero dejó saber que el consorcio llegó para quedarse y, por ende, no se cancelará su contrato, que comenzó en junio.

En la reunión, que se extendió por más de dos horas, participó, además, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, al igual que cuatro representantes de LUMA Energy, encabezados por José Pérez, asesor de asuntos externos de la empresa.

PUBLICIDAD

El presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, dijo a este medio que, en la reunión, se comprometieron con los ejecutivos municipales a asignar directores regionales de LUMA que respondan a las querellas presentadas por los ayuntamientos en sus respectivos pueblos y crear brigadas que pudiesen actuar de manera más acelerada.

Además, se mencionó la necesidad de reforzar los trabajos de poda de árboles.

En el encuentro, también se discutió, según fuentes, la disponibilidad de celadores en LUMA Energy para atender la transmisión y distribución del sistema energético.

“Hay mucha frustración”

Previo a la reunión, los alcaldes dejaron saber que querían conocer detalles del plan de reconstrucción de la infraestructura eléctrica, cuándo comienza y cómo mejorar la comunicación con LUMA Energy y la atención a las querellas.

“El tema primordial es el energético. Ahí vamos a presentar las diferentes situaciones que estamos enfrentando en los municipios y queremos escuchar cuál es el plan para poder atender esta situación por los apagones, la tardanza en las reparaciones. Yo quiero también escuchar cuál es el plan de reconstrucción, cuándo es que comienza porque es que hasta que eso no se dé pues mira sí podemos ver unas mejorías y unas cosas. Pero aquí lo que va a poner punto final hasta esto es la reconstrucción del sistema”, apuntó Pérez.

“Hay mucha frustración. Mucha tardanza de días, de sectores sin luz y repetitivo porque una cosa es que se vaya la luz hoy y que en unos meses vuelve otra vez, pero aquí estamos viendo sectores repetitivos. Todas las semanas, en algún momento, se les va la luz. Todo eso lo estoy viviendo yo en Guaynabo y el resto de los alcaldes”, abundó.

PUBLICIDAD

Tan reciente como el 28 de septiembre, Pérez exigió mayor acción de la AEE y de LUMA Energy. El alcalde reconoció que algo “ha mejorado del día uno para acá, pero todavía estamos viviendo estos apagones y es totalmente inaceptable. Entonces, eso te afecta también el agua”.

LUMA Energy se hizo cargo de las operaciones de la AEE el 1 de junio de este año.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo que el gobierno debía hacer “una fiscalización fuerte de ese contrato”. Opinó que LUMA tiene que hacer cambios operacionales para atender a Puerto Rico.

Asimismo, se mostró confiado en que el nuevo director ejecutivo de la AEE trabajará para optimizar la generación.

Los constantes apagones, relevos de carga, morosidad para contestar quejas y lentitud en reparar averías mantienen molestos y preocupados a los alcaldes y a la población en general. A este cuadro se sumó recientemente la falta de generación de la AEE, cuyas plantas producen apenas el 39% de la capacidad instalada entre la última mitad del siglo pasado y la primera década de este, según reveló Colón.

El lunes, a solo cinco días del nombramiento de Colón, el gobernador dijo que “ya se está comenzando a ver la diferencia” en el funcionamiento de la AEE.

Tardanzas y falta de comunicación

Pero el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, sostuvo “seguimos teniendo situaciones”. Contó que en su pueblo, en el barrio Sabana, sector Los Meléndez, los residentes están sin luz desde el viernes.

PUBLICIDAD

“Son personas mayores, no sabían hacer la querella. Y así hay varios casitos”, indicó.

Destacó que la reunión se produjo luego de que quedara evidenciado el malestar de los alcaldes a través de un chat que mantienen los ejecutivos municipales federados.

“Nosotros tenemos unos chats donde comunicamos y hacemos gestiones, y el tema constante es la situación energética de los municipios. Hay incomodidad de parte de la ciudadanía y obvio, esto nos cae a nosotros. Lo echamos pa’lante y no vemos acción con LUMA”, narró.

“Han cambiado los contactos, ya no son los mismos. Uno como alcalde llamaba, daba el nombre del sector o del abonado afectado y con eso era suficiente para que una brigada atendiera la situación. Ahora, el mecanismo es hacer la querella y hay personas que no tienen la facilidad para hacer una querella. No hay una coordinación para hacer los famosos relevos de carga. Vemos comunidades que por la mañana se les fue la luz y por la tarde también. A nivel de comercio es peor. A nivel de escuela es igual porque el agua depende de la parte eléctrica. Si no hay servicio eléctrico, no va a haber agua. De verdad, es complicado”, indicó Colón Berlingeri.

De manera similar se expresó el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz.

“Al principio, cuando empezó LUMA, había mucha demora en las atenciones, las respuestas. Luego como que se estuvo normalizando, pero en las últimas semanas ha sido todo lo contrario. Más lento. Ayer mismo me llamó un comerciante que llevaba seis días sin servicio y tiene un negocio de catering. No sé cuál es el método de trabajo de ellos, pero la respuesta no es inmediata. No es cómo antes que teníamos contactos directos, podíamos llamar a supervisores de área, conocían el área y la respuesta era menor (tiempo)”, dijo Ortiz.

PUBLICIDAD

“He tenido comunidades de cinco días sin luz. De que hay un malestar entre los alcaldes, eso es cierto”, agregó.

Cuestionan los alcaldes asociados

El malestar, sin embargo, no es solo entre los alcaldes afiliados al PNP, sino también entre los que militan en el Partido Popular Democrático (PPD).

El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, mostró a El Nuevo Día la carta que envió al gobernador ayer en la que pide “unir fuerzas” para saber cuál es el plan de la AEE y de LUMA Energy.

“No hay que llegar a una protesta masiva para poder ver acción, hace falta unir fuerzas y lograr acuerdos que provoquen conocer cuál es el plan tanto de LUMA Energy como de la Autoridad de Energía Eléctrica”, lee la misiva.

Le advierte en la carta que “de no ocurrir lo que esperamos”, la Asociación de Alcaldes se uniría a la manifestación convocada por el pueblo para el próximo 15 de octubre en el expreso.

Hernández dijo que luego de que trascendiera la reunión de los alcaldes del PNP con el gobernador, La Fortaleza le comunicó que atenderán a los asociados el 19 de octubre.

“El tema energético no tiene partidos. La situación nos afecta a todos, rojo y azules. Le recomiendo que para futuras ocasiones no se segmente el tema de la energía en partido sino que se agrupen todos los alcaldes. Que no nos dividan. Pero asistiremos a la reunión del 19 de octubre”, sostuvo.