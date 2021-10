A solo cinco días del nombramiento de Josué Colón como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que “ya se está comenzando a ver la diferencia” en el funcionamiento de la corporación pública.

“Ya veo estabilidad en el sistema. También veo un estilo muy diferente de administración. Es un administrador que manda y va. Está en las plantas, en la escena. Sé que lo respetan enormente dentro de la autoridad así que está en buenas manos la autoridad”, dijo Pierluisi de manera sosegada durante una conferencia de prensa que ofreció para anunciar un programa para la instalación de placas fotovoltaicas y cisternas.

Agregó que le solicitó a Colón que revise todo el plan de mantenimiento de la AEE.

“Que determine si la cantidad (de presupuesto) asignada para mantenimiento es adecuada. También le he dicho que la falta de fondos no va a ser excusa, no va a ser justificación para que no se haga el mantenimiento requerido. Es decir, vamos a buscar los recursos donde los tengamos que buscar para que se le dé el debido mantenimiento a las plantas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El presupuesto para el mantenimiento de las plantas es de $300 millones.

De otra parte, Pierluisi mencionó que no acudirá a las vistas que realizará este miércoles el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal para evaluar los problemas del sistema energético de Puerto Rico. El gobernador añadió que fue citado Colón y será “asistido” por el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat. También acudirá el director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privada, Fermín Fontanés.

“Estoy seguro que ellos van a poder abordar el tema que ocupa a la comisión”, dijo Pierluisi.

La semana pasada miles de abonados de la AEE se quedaron sin luz que se adujo se debía a problemas con la generación energética, lo que en parte fue provocado por una alta concentración de sargazo en la central Aguirre, ubicada en Salinas.