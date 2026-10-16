HMS Ferries anuncia cambio en su administración
La alianza-público privada tiene a su cargo las embarcaciones de transporte y carga a las islas municipio de Vieques y Culebra
16 de octubre de 2026 - 5:31 PM
16 de octubre de 2026 - 5:31 PM
La compañía HMS Ferries, compañía que administra Puerto Rico Ferries bajo una alianza público-privada (APP), anunció el nombramiento de Varlin Vissepo como su nuevo presidente y gerente general, entrando en funciones, oficialmente, el 19 de octubre.
La empresa señaló, en declaraciones escritas, que Vissepo asumirá la dirección de las operaciones locales y estará a cargo de un equipo de más de 300 empleados puertorriqueños. Visseppo sustituirá a Matthew Miller.
HMS Ferries asumió la administración del sistema de transporte de pasajeros y carga a las islas municipio de Vieques y Culebra en diciembre de 2021.
Miller, añadió HMS Ferries, permanecerá en la compañía y se enfocará en el desarrollo de nuevas iniciativas y oportunidades de negocio.
“Me siento sumamente orgulloso de los logros y avances alcanzados hasta la fecha bajo esta alianza, que ha permitido fortalecer un sistema de transporte marítimo que representa un servicio esencial para tantas comunidades. Nada de esto habría sido posible sin el trabajo en equipo y la dedicación de nuestro personal”, expresó Miller.
Vissepo, el nuevo administrador, nació y se crió en San Juan, y se integra a HMS Ferries luego de desempeñarse como director de Asuntos Legales y secretario corporativo de New Terminal One en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).
Anteriormente, ocupó los cargos de director de Asuntos Legales y secretario corporativo de Aerostar Airport Holdings, LLC., empresa administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU). Previo a estas funciones, ejerció la práctica privada del derecho en Puerto Rico y trabajó como consultor legislativo para el Senado de Puerto Rico.
“Es un honor integrarme al equipo de HMS Ferries en un momento tan importante para la historia y el proceso de transformación continua del sistema de transporte marítimo. Quiero agradecer personalmente a mi predecesor por su cálida bienvenida, así como por sus valiosas aportaciones y asesoramiento continuo. Espero trabajar de cerca con nuestro personal, los pasajeros y nuestros socios para continuar fortaleciendo los logros alcanzados por el sistema hasta la fecha”, expresó Vissepo en el escrito.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: