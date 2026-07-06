Hospital Menonita de Ponce entra en su tercera fase de expansión

La administración del Hospital Menonita de Ponce anunció este lunes el inicio de su tercera fase de su proyecto de expansión.

Según se indicó en declaraciones escritas,“ el anuncio representa un nuevo paso en la transformación que han impulsado en los últimos años, respaldada por inversiones que ya superan los $42 millones”.

Esta tercera fase de expansión del hospital, informaron, se suma a otros importantes proyectos de infraestructura impulsados por la institución, entre ellos un nuevo estacionamiento ya completado, y tres nuevas salas de operaciones próximas a inaugurarse.

La expansión contempla la construcción de una amplia entrada principal, una moderna cafetería y una nueva área que concentrará los servicios de recepción y registro de pacientes, divulgación de expedientes médicos, una capilla y un gift shop, “con el propósito de ofrecer una experiencia más cómoda, accesible y eficiente para pacientes, familiares y visitantes”.

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La institución informó que todos los servicios médicos y hospitalarios continuarán ofreciéndose con normalidad durante el desarrollo de las obras de construcción.

Este proyecto forma parte del plan maestro de desarrollo del Hospital Menonita Ponce, que contempla inversiones adicionales de $25 millones, explicaron. El plan que ya está aprobado, diseñado y que comenzará próximamente, proyecta ampliar sus facilidades, desarrollar proyectos de resiliencia, como sistemas de cogeneración, y fortalecer su oferta de servicios especializados para continuar ofreciendo medicina de calibre mundial en el sur de la isla.

Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, expresó que “la transformación que hemos impulsado en Ponce responde a una visión de largo plazo: ampliar el acceso a servicios de salud de primer nivel para las comunidades del sur de Puerto Rico mediante una institución cada vez más moderna, innovadora y resiliente”.

“Seguimos fortaleciendo nuestros servicios y capacidades para que cada vez más familias puedan recibir atención médica de excelencia, cerca de sus hogares y con el calor humano que nos caracteriza. Cada inversión que realizamos es una inversión en el bienestar de nuestra gente”, agregó.

Paralelamente a estas inversiones, el Hospital Menonita Ponce ha reforzado su equipo humano, con un aumento de más del 50% en su plantilla de empleados directos y la creación de más de 100 nuevos empleos. Asimismo, continúa incorporando nuevos especialistas para ampliar la oferta de especialidades médicas y responder a las necesidades de salud de las comunidades de Ponce y la región sur.

Desde su llegada a Ponce, el hospital, según detallaron, ha llevado a cabo importantes mejoras de planta física, incluyendo la remodelación de habitaciones de pacientes y diversas áreas clínicas y de apoyo.

Asimismo, ha incorporado nueva tecnología médica, entre la que se destacan nuevos equipos de tomografía computarizada (CT Scan), modernos sistemas de resonancia magnética (MRI) y, más recientemente, el sistema Da Vinci 5, el equipo más avanzado y de última generación en cirugía robótica mínimamente invasiva.