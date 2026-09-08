Ichiban abre en Dorado con financiamiento del BDE

El restaurante Ichiban, una cadena de restaurantes orientales nacida aquí, abrió las puertas de su nuevo local en Dorado con financiamiento del Banco de Desarrollo Económico (BDE).

El fundador y dueño de esta cadena, Juan Carlos Cruz, dijo que, una vez logren establecer este nuevo restaurante, tienen la mira puesta en el sur, específicamente en Coamo, donde contempla abrir su próximo restaurante. Tampoco descarta poder ubicar uno de sus restaurantes en Plaza Las Américas.

El primer Ichiban abrió sus puertas en Caguas y, desde entonces, ya tiene otros dos –en versión “express”– ubicados en los centros comerciales Shops @ Caguas y Río Hondo.

“El que inauguramos en Dorado es un restaurante full service, con teppanyaki (cocina sobre una plancha de acero). Tenemos otro en construcción en Coamo, pero estamos esperando levantar este para poder atender un proyecto a la vez”, dijo el empresario. “Hoy inauguramos este y vamos a esperar varios meses y luego abriremos en el sur”.

PUBLICIDAD

En total, fueron $360,000 otorgados a VIP Food Dorado LLC., empresa operadora de Ichiban. La inversión total supera los $400,000.

El financiamiento del BDE fue estructurado como un préstamo a término y se destina a la adquisición de equipos, mejoras a la propiedad y capital de operaciones.

Cruz es también dueño del Restaurante Cazuela, ubicado en Caguas. Tanto para su restaurante en Caguas, como el recién abierto en Dorado, el empresario recibió financiamiento del BDE.

“Cazuela en Caguas, el BDE me ayudó a comprar la propiedad donde ubica Cazuela. Somos dueños de la propiedad y administramos Cazuela”, explicó.

El presidente del BDE, Josué Rivera Castro, explicó a El Nuevo Día que el banco ofreció un financiamiento de $360,000 para el negocio en Dorado, el cual se desarrolló con una inversión de cerca de $600,000. El restaurante está ubicado en Paseo del Plata Shopping Village en Dorado.

“Queremos que otros empresarios toquen las puertas del BDE. Juan Carlos es un abogado joven de 45 años, abogado, profesional, echando adelante y lo que buscamos es darle ese acceso a capital, orientación. Esto es una cadena local que está expandiendo, abriendo puertas en Dorado, en Caguas”, dijo el presidente del BDE. “Siempre se habla de San Juan y se nos olvida que tenemos otros pueblos rurales con potencial económico y con un desarrollo importante. Hay que darle esa oferta con el capital local a esta población de Dorado”.

Rivera Castro dijo que esto es parte de una “estrategia” de financiar restaurantes, un sector de difícil financiamiento, en parte por ser el renglón con la mayor cantidad de quiebras.

PUBLICIDAD

Esta estrategia, dijo, incluye el acuerdo colaborativo establecido entre el BDE y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) para facilitar orientación, evaluación financiera y acceso a productos de financiamiento para empresarios del sector gastronómico.

El alcalde, Aníbal José Torres, dijo por su parte que “es una nueva experiencia. Dorado necesita más oferta gastronómica y, con la llegada de Ichiban nos sentimos contentos de que un negocio ya probado se establezca aquí”.