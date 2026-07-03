Instituto de Cultura y DDEC reconocen el legado de artesanos puertorriqueños

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) rindieron homenaje conjunto a artesanas y artesanos y sus aportaciones socioeconómicas, educativas y culturales.

Carlos J Ríos Pierluisi, secretario del DDEC, extendió sus felicitaciones a todas las artesanas y artesanos, describiendo su trabajo como un reflejo del ingenio y defensa de la tradición puertorriqueña. Marcos Quevedo Pérez, gerente del Programa de Desarrollo Artesanal (PDA) del DDEC, también felicitó a los artesanos y artesanas galardonados.

“Desde el año pasado hemos certificado y recertificado a artesanos y realizado charlas de orientación alrededor de la isla, impactando a más de 1,200 artesanos. También hemos auspiciado y colaborado en la coordinación de 27 eventos artesanales con la participación directa de 2,598 artesanos, para promover oportunidades de exhibición, comercialización y desarrollo profesional; y colaborado con municipios, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para ampliar el alcance de los servicios; entre otras iniciativas”, destacó Quevedo Pérez.

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Durante la celebración, en la categoría de “Artesano Consagrado” se reconoció la labor de Aurea López Berríos. La designación de “Maestro Artesano” correspondió a Fernando Quintero Santiago, mientras que el premio de “Artesano Típico” recayó en Luis Serra Bracero. El premio “Guaitiao” (amigo, en el vocablo indígena), lo recibió Santa Silva Ortiz. La designación de “Símbolo Patrio” la recibió Arturo Ortiz Castro. Y el premio “Artesana Joven” se otorgó a Emely Nicole Marcucci Torres.

Melissa Santana, directora ejecutiva del ICP, reconoció a artesanos cuyas trayectorias han contribuido a preservar el legado artesanal del país y a mantener vigentes sus tradiciones.

“Nos complace unir esfuerzos con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para rendir homenaje, desde nuestras respectivas iniciativas, a hombres y mujeres que fortalecen la cultura y la identidad de Puerto Rico”, añadió Santana.

El ICP otorgó el premio de “Excelencia Artesanal” a Lizzette Aponte Rosario, Víctor Cruz Jiménez, Félix Martínez Barbosa, Antonio Nieves Esteves, Gabriel López Ruiz y a Minerva Hernández Pomales.

Además de las premiaciones, se develaron carteles de serigrafistas puertorriqueños dedicados a siete artesanos destacados: Luis Raúl Vázquez (Chembo), Nicholás Damiani López (cerámica), Sheila González Caraballo (joyería artesanal), Atanael Muñiz Irizarry (estampas en madera), José Antonio Vélez Burgos (tabaco), María Esther Rivera Ortiz (joyería artesanal) y el Dr. William Trinidad Castillo (estampas típicas en coco, higuera y madera).

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Miguel Santiago Ocasio de Cataño como inicio a las celebraciones del Mes del Artesano Puertorriqueño, que se estarán llevando a cabo alrededor de la isla.

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Entre las actividades programadas, se encuentran: la Feria de Barranquitas, el Festival Internacional del Mojo en Salinas, Junte Artesanal en Lajas, Puerto Rico Teje en Plaza del Caribe y el Festival de la Hamaca en San Sebastián. Además, continuarán ofreciendo charlas y certificaciones, expandirán la red de Escuelas Artesanales a nuevos municipios, modernizarán los procesos de certificación mediante herramientas tecnológicas y desarrollarán talleres especializados en emprendimiento, entre otras iniciativas.