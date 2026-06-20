Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:02 PM
S&P 500 - (CFD)
7500.58
1.08%
·
Dow Jones
51564.70
0.14%
·
Nasdaq
26517.93
1.91%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Internado de verano de V2A Consulting arranca con la cifra de solicitudes más alta de su historia

Para su séptima edición, 12 “fellows” fueron seleccionados de universidades en Puerto Rico y Estados Unidos

20 de junio de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los estudiantes del internado de verano de V2A Consulting fueron seleccionados entre 12 universidades de Puerto Rico y Estados Unidos. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

La Fundacion V2A, inciativa de V2A Consulting, dio inicio a la séptima edición de su programa de internado de verano WeServe Fellows, con la cifra de solicitudes más alta de su historia

El programa, dirigido a estudiantes universitarios de Puerto Rico y Estados Unidos, los expone a experiencias de consultoría estratégica al servicio del sector sin fines de lucro de Puerto Rico, sin costo para las organizaciones.

La selección de la Clase de 2026 manejó unas 286 solicitudes, la cifra más alta en la historia del programa, que cuenta con una tasa de aceptación del 4.2%.

Los 12 estudiantes seleccionados representan 12 universidades de Puerto Rico y Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el Recinto Universitario de Mayagüez, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Universidad de Yale, la Universidad de Michigan, NYU Stern y Boston University.

Graciela Salcedo, presidenta de la Fundación V2A, se expresó complacida por esta nueva edición, a la vez que destacó el rol de organizaciones del tercer sector.

“A menudo, estos grupos trabajan sin los recursos estratégicos que sí tienen las empresas del sector privado. WeServe Fellows existe para cerrar esa brecha. Que estas organizaciones reciban consultoría de primer nivel, gratis, no es un gesto: es un compromiso”, añadió Salcedo.

La Casa KAI, la Casa Protegida Julia de Burgos, el Albergue Olímpico de Puerto Rico y la Fundación Atención Atención son las cuatro organizaciones que participan en este nuevo programa. Según la Fundación V2A, cada organización recibe el mismo nivel de análisis, metodología y rigor que aplica con sus clientes del sector privado.

Durante las semanas de entrenamiento, los estudiantes seleccionados recibirán instrucción directa de profesionales de V2A Consulting en temas de consultoría estratégica y análisis de negocio, análisis de datos, herramientas de inteligencia artificial, planificación estratégica, análisis financiero, y gestión de proyectos, entre otras destrezas.

En la fase de proyecto, cada equipo de tres estudiantes trabajará directamente con su organización asignada bajo la mentoría de un profesional senior de V2A.

Realizarán entrevistas con ejecutivos, analizarán datos, desarrollarán entregables estratégicos y presentarán recomendaciones formales ante la junta directiva, con el fin de desarrollar un portafolio de trabajo que, según la Fundación V2A, exparticipantes del programa describen como el diferenciador más importante en sus solicitudes de empleo y programas de posgrado.

Tags
VeranoOrganizaciones sin fines de lucroUniversitariosAlbergue Olímpico
ACERCA DEL AUTOR
Diego Vega Martínez
Diego Vega MartínezArrow Icon
Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: