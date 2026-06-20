Internado de verano de V2A Consulting arranca con la cifra de solicitudes más alta de su historia

La Fundacion V2A, inciativa de V2A Consulting, dio inicio a la séptima edición de su programa de internado de verano WeServe Fellows, con la cifra de solicitudes más alta de su historia

El programa, dirigido a estudiantes universitarios de Puerto Rico y Estados Unidos, los expone a experiencias de consultoría estratégica al servicio del sector sin fines de lucro de Puerto Rico, sin costo para las organizaciones.

La selección de la Clase de 2026 manejó unas 286 solicitudes, la cifra más alta en la historia del programa, que cuenta con una tasa de aceptación del 4.2%.

Los 12 estudiantes seleccionados representan 12 universidades de Puerto Rico y Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el Recinto Universitario de Mayagüez, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Universidad de Yale, la Universidad de Michigan, NYU Stern y Boston University.

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Graciela Salcedo, presidenta de la Fundación V2A, se expresó complacida por esta nueva edición, a la vez que destacó el rol de organizaciones del tercer sector.

“A menudo, estos grupos trabajan sin los recursos estratégicos que sí tienen las empresas del sector privado. WeServe Fellows existe para cerrar esa brecha. Que estas organizaciones reciban consultoría de primer nivel, gratis, no es un gesto: es un compromiso”, añadió Salcedo.

La Casa KAI, la Casa Protegida Julia de Burgos, el Albergue Olímpico de Puerto Rico y la Fundación Atención Atención son las cuatro organizaciones que participan en este nuevo programa. Según la Fundación V2A, cada organización recibe el mismo nivel de análisis, metodología y rigor que aplica con sus clientes del sector privado.

Durante las semanas de entrenamiento, los estudiantes seleccionados recibirán instrucción directa de profesionales de V2A Consulting en temas de consultoría estratégica y análisis de negocio, análisis de datos, herramientas de inteligencia artificial, planificación estratégica, análisis financiero, y gestión de proyectos, entre otras destrezas.

En la fase de proyecto, cada equipo de tres estudiantes trabajará directamente con su organización asignada bajo la mentoría de un profesional senior de V2A.