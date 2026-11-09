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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigación al CEO de Nvidia sobre presunto espionaje afecta las acciones de la empresa de chips

Se desplomaron más de 5% este lunes

9 de noviembre de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una pantalla de la Bolsa de Valores de Nueva York muestra el precio de las acciones de Nvidia, en Nueva York, el lunes 9 de noviembre de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las acciones de Nvidia se desplomaron más de 5% el lunes luego que el fabricante de chips informáticos, pieza central de la carrera por la inteligencia artificial, abrió una investigación sobre informes de que el director general, Jensen Huang, fue “blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero”.

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El anuncio de Nvidia el domingo sobre la pesquisa se produjo después de que Huang reconoció que tuvo una relación íntima con una ejecutiva empresarial que, según The New York Times, la inteligencia de Estados Unidos determinó que estaba recopilando información para China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó el lunes las acusaciones de espionaje y las calificó de campaña de difamación contra Beijing.

Los microprocesadores de Nvidia impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también han sido un foco de las restricciones de exportación de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.

Hay una posibilidad pequeña de que Huang sea destituido o renuncie al cargo de CEO, escribió Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., al señalar que Huang “no es reemplazable”.

“Tras la Ola Azul de la semana pasada, esto también aumentará el impulso para un mayor escrutinio regulatorio en Washington, especialmente en torno a China y las restricciones a los chips, en un momento en que la carrera armamentista de la IA está subiendo a su siguiente marcha entre Estados Unidos y China”, escribió Ives.

Aun así, Ives indicó que existe un riesgo, ya que Huang podría ser removido como director general dependiendo de la investigación de la junta directiva, y que esto seguirá siendo un lastre para las acciones en el corto plazo.

Sin embargo, las acciones de Nvidia y otras importantes empresas de IA se han vendido de manera constante desde principios de octubre, ante el creciente temor de una burbuja en el sector. Nvidia ha caído 23% en los últimos 30 días, incluida la venta masiva del lunes.

Las acciones de Nvidia bajaron 10,48 dólares, hasta 176,16 dólares. Los títulos alcanzaron un máximo histórico el mes pasado.

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