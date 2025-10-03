La Ciudad Deportiva Roberto Clemente Inc. se acoge a la quiebra

La Ciudad Deportiva Roberto Clemente Inc. se acogió esta semana a la protección federal de la Ley de Quiebras, tras acumular deudas que suman $539,830, según el Boletín de Puerto Rico.

La corporación radicó el caso bajo el capítulo 11, lo que significa que la intención es reestructurar sus finanzas y continuar operaciones.

Entre los acreedores que aparecen en la solicitud de quiebra figuran: AMG PSC ($164,491), Eddie Rodríguez Fajardo ($72,000), Dueñas Trailers ($66,027), Clemente Family Partners ($50,260), y Roberto Sueiro Del Valle ($40,000).

Otras deudas son con las entidades 2 In Right ($75,092), Blue Lion Management ($26,653), JEM Enterprises ($16,900), Quiñones Accounting Group ($15,045), y Diamond Security ($4,383). Al Servicio de Rentas Internas federal (IRS por sus siglas en inglés) le adeuda $7,176.

La Ciudad Deportiva, que lleva el nombre del astro boricua del beisbol fallecido en diciembre de 1972, se incorporó en abril de 1973 en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Es una entidad doméstica sin fines de lucro de servicios institucionales de recreación y deportes.

El presidente de la corporación es Luis R. Clemente.

El Nuevo Día reportó esta semana que transcurridos los primeros 9 meses de 2025, la radicación de quiebras en Puerto Rico no da señas de que vaya a bajar. Por el contrario, septiembre cerró con 521 solicitudes, un 6.54% más que hace 12 meses.

Las estadísticas del Boletín de Puerto Rico reflejan que de enero a septiembre de este año, se han reportado 4,471 casos, lo que representa un incremento de 6.5% (272 casos más) que en el 2024 para el mismo periodo.