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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Comprita expande su servicio a varios municipios

Se mueven a servir la región este

13 de agosto de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La empresa realiza compras principalmente en las cadenas Pueblo y Costco. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Comprita, empresa puertorriqueña especializada en la compra y entrega de supermercados a domicilio, anunció la expansión de sus operaciones hacia la región este de Puerto Rico y el área de Caguas.

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Esta nueva fase representa una expansión que permitirá a la empresa aumentar un 25% su volumen de operaciones durante este año, además de incrementar su plantilla de empleados en un 10%.

Tras consolidar su presencia en el área metropolitana, Carolina y Dorado, la empresa expandió este año sus servicios hacia Canóvanas, Río Grande, Fajardo y Luquillo y más recientemente al área de Caguas, incluyendo a San Lorenzo, Juncos, Aguas Buenas, Cayey, Gurabo y Cidra. La empresa tiene planes también de abrir en el oeste de la isla en los próximos meses.

“Nuestro crecimiento responde a la confianza que los clientes han depositado en nosotros durante estos diez años. Más que entregar compras, nos hemos convertido en un aliado para las familias, ofreciendo un servicio flexible, rápido y adaptado a las necesidades particulares de cada cliente”, expresó Juan R. Colón, fundador y presidente de La Comprita.

Según informaron en comunicado de prensa, La Comprita mantiene compradores activos dentro de los supermercados durante todo el horario de operación. Esto significa que cada orden es seleccionada en tiempo real por personal capacitado que escoge los productos. La empresa realiza compras principalmente en las cadenas Pueblo y Costco.

Las mayor parte de las ventas se realizan a través de la página web de la empresa, lacompritapr.com, como también por las aplicaciones de UberEats y Doordash. La Comprita también acepta órdenes por teléfono, texto y WhatsApp.

Entre sus servicios, La Comprita ofrece la preparación de órdenes para celebraciones, incluyendo bizcochos personalizados con nombres o mensajes, globos, arreglos especiales y la búsqueda de productos específicos que el cliente necesite, incluso cuando estos no aparecen en su catálogo digital.

Actualmente, La Comprita administra una base de datos de más de 20,000 productos, por lo cual, si un artículo no está disponible en la plataforma, el equipo puede realizar las gestiones necesarias para localizarlo y añadirlo a la orden del cliente siempre que sea posible.

La empresa indicó que la mayoría de las órdenes se entregan entre una y dos horas, dependiendo de la disponibilidad y ubicación del cliente. Las órdenes también pueden gestionarse para horas específicas, según requiera el cliente. Estas se transportan en bolsas de papel reciclable selladas o, en órdenes de mayor tamaño, en cajas selladas y resistentes al agua, las cuales permanecen cerradas desde que salen del supermercado hasta llegar a la dirección de entrega. También se empacan según necesario para preservar la temperatura de los productos. Cualquier artículo que no sea aceptado por el consumidor es acreditado o reemplazado.

Levaduramadre, una panadería que en las pasadas dos décadas ha crecido en España, abrió en Bayamón su primera tienda fuera de la península ibérica. En la imagen, de izquierda a derecha, Moncho López, socio fundador y director de la cadena de panaderías; Miguel Ramos, dueño; y Juan Irizarry, dueño.“La voluntad es abrir otras tiendas aquí. Como todo, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien, organizadas y con un crecimiento moderado y sostenible. Ahora, la atención está focalizada en hacer correr Bayamón”, contó.
1 / 13 | 📷 Un pedazo de España en Bayamón: mira cómo luce la nueva panadería Levaduramadre. Levaduramadre, una panadería que en las pasadas dos décadas ha crecido en España, abrió en Bayamón su primera tienda fuera de la península ibérica. - Pablo Martínez Rodríguez

La empresa mantiene un horario extendido de entregas de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

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EmpresarismoCaguasPuerto Rico
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