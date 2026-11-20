Liberty Foundation repartió $507,000 en donativos a 35 organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, al cierre del torneo de golf que celebra par anualmente para recaudar fondos.

“Este evento reúne la generosidad que hace posible nuestro trabajo y la dedicación que convierte esa generosidad en acciones significativas”, dijo Giovanna Ramírez de Arellano, presidenta de Liberty Foundation, mediante comunicado. “El lema de nuestro torneo, ‘Tee Off Growth’, nos invita a pensar más allá del campo de golf y a preguntarnos qué tipo de crecimiento queremos fomentar. Para mí, es un crecimiento que abre puertas, fortalece las comunidades y brinda a más personas la oportunidad de salir adelante”.

El producto del torneo benefició a 29 entidades que dan servicios sociales y educativos en Puerto Rico. Estas son: Adopta Ahora, Casa Familiar Virgilio Dávila, Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Centro Espibi, Centro para Puerto Rico – Fundación Sila M. Calderón, Coordinadora Paz para las Mujeres, Coro de Niños de San Juan, EcoExploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, Fundación CAP, Fundación Cortés, Fundación CRECE y su programa Lemonade Day, Fundación Kinesis, Fundación Hospital Pediátrico, Hogar Ruth, Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús, Hogares Teresa Toda, Iniciativa Comunitaria de Investigación, Make Music Happen, Museo de Arte de Puerto Rico, Niños de Nueva Esperanza, Para la Naturaleza, Proyecto Matria, Proyecto P.E.C.E.S., Raíces Cyber Organization, SER de Puerto Rico, Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, Sordos Unidos de Puerto Rico, United Nations Association-USA Capítulo de Puerto Rico y Waves Ahead.

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Las otras seis organizaciones sin fines de lucro son de las Islas Vírgenes Estadounidenses. Estas son Boys & Girls Clubs of St. Thomas/St. John, Inc., Caribbean Museum Center for the Arts, Family Resource Center Inc., Future Jobs Skills of Tomorrow, Inc., Lutheran Social Services of the VI, St. Thomas & St. Croix, y YTEENS VI.

El donativo se entregó durante la cena “Together We Thrive” del torneo, que tuvo lugar el miércoles en la noche en Río Grande y formaba parte de una serie de eventos organizados para los auspiciadores, colaboradores y representantes de las organizaciones, se informó.

“Estos donativos representan la esperanza de un futuro mejor, que creo que todos compartimos”, expresó Yadira Valdivia, directora ejecutiva de Liberty Foundation. “Esa esperanza compartida solo puede hacerse realidad gracias a los servicios y las oportunidades que nuestros auspiciadores hacen posibles para los niños, jóvenes y adultos que son atendidos por las organizaciones sin fines de lucro que reciben las subvenciones”.

La fundación seguirá apoyando a numerosas organizaciones sin fines de lucro a lo largo del año mediante aportaciones económicas y trabajo voluntario.

“Su generosidad lo es todo para nosotros en Liberty Foundation y para las extraordinarias organizaciones a las que rendimos homenaje este año”, finalizó Valdivia.