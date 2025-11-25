Liberty Foundation reparte $510,000 entre 36 entidades sin fines de lucro

Liberty Foundation informó que convirtió cada “swing” de su 28vo Torneo Invitacional de Golf anual en un donativo de $510,000 a 36 organizaciones sin fines de lucro de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI, en inglés).

“Escogimos ‘Cada swing cuenta’ como el tema de este año porque cada donación cuenta. No hay contribuciones pequeñas. Cada aportación nos ha permitido hacer muchas cosas buenas para nuestras comunidades. Por eso estamos tan agradecidos por todo el apoyo que recibimos”, dijo Giovanna Ramírez de Arellano, presidenta interina de Liberty Foundation. “Año tras año, hemos visto la gran diferencia que supone cada contribución y cómo juntos logramos un impacto significativo en las vidas de las comunidades desatendidas”.

El donativo fue entregado durante la cena Puerto Rican Swing del torneo, que tuvo lugar recientemente en Río Grande y formaba parte de una serie de eventos organizados para los patrocinadores, colaboradores y representantes de las organizaciones.

PUBLICIDAD

“Para el sector sin fines de lucro, el 2025 ha sido especialmente difícil. Desde una disminución en los fondos recaudados a través de sus propias iniciativas hasta la pérdida parcial o incluso total del apoyo gubernamental, muchas organizaciones se han visto empujadas al límite”, afirmó Yadira Valdivia, directora ejecutiva de Liberty Foundation. “Gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores, estas organizaciones pueden seguir abriendo puertas y creando oportunidades en las áreas de educación, bienestar social y salud, arte y protección del medio ambiente”.

De las 36 organizaciones que recibieron donativos este año, 29 proveen servicios en Puerto Rico. Estas son Adopta Ahora, Casa Familiar Virgilio Dávila, Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Centro Espibi, Centro para Puerto Rico, Ciencia Puerto Rico, Coordinadora Paz para las Mujeres, Coro de Niños de San Juan, Corporación Milagros del Amor, EcoExploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, Friends of Puerto Rico, Fundación CAP, Fundación Cortés, Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús, Hogar Ruth, Hogares Teresa Toda, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Kinesis, Make Music Happen, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, Museo de Arte de Puerto Rico, Niños de Nueva Esperanza, Para la Naturaleza, Proyecto Matria, Proyecto PECES, Raíces Cyber Organization, Sociedad Americana Contra el Cáncer Capítulo de Puerto Rico, Sordos Unidos de Puerto Rico y la United Nations Association-USA, Capitulo de Puerto Rico.

Las otras siete organizaciones sin fines de lucro están en Islas Vírgenes estadounidenses (USVI). Estas son: Boys and Girls Clubs de St. Thomas/St. John, Elevate WI, Family Resource Center, Friends of the VI National Park, Future Jobs Skills of Tomorrow, Lutheran Social Services of the VI, y Y-TEENS VI.

PUBLICIDAD

La Fundación seguirá apoyando a múltiples organizaciones sin fines de lucro a lo largo del año con contribuciones financieras y trabajo voluntario, informó.