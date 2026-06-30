Liberty y T-Mobile ofrecen llamadas sin costo a Venezuela

Ante la emergencia sísmica que ha cobrado más de 1,700 vidas en Venezuela y mantiene a miles de personas desaparecidas, las proveedoras de telecomunicaciones Liberty Puerto Rico y T-Mobile anunciaron que ofrecen llamadas libres de cargo a números de Venezuela, por tiempo limitado.

En el caso de Liberty, extendió el período para realizar llamadas de larga distancia internacional desde Puerto Rico a Venezuela sin costo hasta el domingo, 5 de julio.

Este beneficio, que inicialmente activó el 25 de junio, está disponible para todos los clientes móviles de Liberty y se aplica de manera automática.

“Los clientes de Liberty, tanto individuales como corporativos, que tienen familiares, amistades y colegas en Venezuela tienen la tranquilidad de poder mantener ese lazo de apoyo tan esencial en estos momentos”, dijo Giovanna Ramírez de Arellano, directora senior de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Liberty Puerto Rico. “Este es el momento de solidarizarnos con la gente de Venezuela, tanto las personas afectadas directamente en el territorio venezolano como la comunidad venezolana en Puerto Rico”.

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T-Mobile activa beneficio retroactivo

Mientras, T-Mobile informó este martes que, “para acompañar a nuestros clientes en este momento tan difícil, T-Mobile estará eliminando los cargos de comunicación con familiares y amigos en Venezuela”.

“El beneficio cubre llamadas internacionales de larga distancia, mensajes de texto y roaming en Venezuela, y estará disponible hasta el martes, 7 de julio”, precisó T-Mobile.

Para los clientes de pospago, la proveedora indicó que el ajuste se aplicará de forma retroactiva para incluir llamadas y textos hechas desde el pasado vieres, 26 de junio.

“Y a partir de hoy, 30 de junio, los clientes de prepago de T-Mobile y Metro by T-Mobile también quedan exentos de estos cargos”, agregó. “Continuaremos monitoreando la situación y compartiremos actualizaciones según avancen los esfuerzos de recuperación”.

“Nuestros corazones están con todas las personas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela”, expresó T-Mobile.

Según han informado las agencias noticiosas, los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados el miércoles pasado se cuentan entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo.

Hasta el lunes 29 en la tarde, la cifra de fallecidos por el doble terremoto había ascendido a 1,719 y la de heridos a 5,034.

Pero, a base de modelos automáticos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) estimó que los sismos podrían dejar por lo menos 10,000 muertos.

Además, se habían contado más de 610 réplicas desde la tarde del miércoles 24 hasta ayer lunes en la tarde.