La mayoría de los centros comerciales permanecerán cerrados hoy, martes, por segundo día consecutivo, debido a la falta de energía eléctrica en sus instalaciones tras al paso de huracán Fiona.

Plaza Las Américas en San Juan, Plaza del Caribe en Ponce, Centro Gran Caribe en Vega Alta, Premium Outlets en Barceloneta y Plaza Carolina son algunos de las decenas de malls que no abrirán hasta que LUMA Energy restablezca el servicio eléctrico en estas propiedades comerciales.

Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), señaló que el cierre del sector comercial representa pérdidas millonarias para todos, máxime cuando sus instalaciones no sufrieron daños mayores. Sin embargo, indicó que no pueden abrir por culpa de la falta de servicio eléctrico.

“Los centros comerciales son lugares vitales que sirven a sus comunidades y, especialmente en momentos como este, donde las personas pueden ir a comer, a recibir servicios, a cargar sus equipos electrónicos, a conseguir artículos de primera necesidad, etc.”, expresó.

“El no poder operar representa pérdidas millonarias diarias. Al momento, la generación reportada es bien baja, lo que confirma que a cinco años exactos del huracán María nuestro sistema energético sigue igual, con ningún avance o mejora, una situación extremadamente preocupante”, agregó González, quien es también presidente de Empresas Caparra, compañía dueña de San Patricio Plaza en Guaynabo.

En el Cantón Mall en Bayamón, la luz había llegado, pero volvió a irse durante esta madrugada, por lo que no reanudará operaciones hasta que regrese.

Mientras, San Patricio Plaza abrirá desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Aunque no tiene energía eléctrica, operará con generadores y cisternas, los cuales suplen el 100% de las necesidades del mall, indicó González. No obstante, algunos comercios del mall no abrirán, como es el caso de la tienda Capri.

Entre los pocos malls que tenían luz en la mañana del martes figuran The Mall of San Juan. Sin embargo, hoy tampoco será un día de operaciones normal para este centro comercial; aún no han determinado a qué hora abrirán sus tiendas, y cada una podría hacerlo en distintos horarios a medida que se vayan reportando los empleados a trabajar.

Otro complejo de tiendas que tiene luz es Reparto Metropolitano, al lado del Centro Médico en Río Piedras.

En The Outlet Mall @ Route 66 en Canóvanas, tienen luz parcialmente, razón por la cual también estará cerrado hoy. El único establecimiento que abrirá será el restaurante Golden Corral.

El Mayagüez Mall continúa sin agua y sin servicio eléctrico. Por ello, solo abrirán Walmart, Supermercado Pueblo, la estación de gasolina Puma y algunos establecimientos de comida. Todos ellos operarán con generadores.

De igual modo, en Santa Rosa Mall en Bayamón solo hay dos inquilinos abiertos y lo hacen con generadores, pues el mall tampoco tiene luz. Las tiendas abiertas son IKEA y Burlington, el resto están cerradas.

En el caso de Centro del Sur en Ponce, el mall estará cerrado debido a que su estructura sufrió daños. La gerencia espera reabrir mañana, pero no necesariamente en horario regular, sino a medida que cada inquilino pueda reanudar sus operaciones.

En el Aguadilla Mall, no tienen agua ni luz, pero hay varios inquilinos que abrirán en horario especial hoy.

Y en Galería San Patricio en Guaynabo, hay comercios que abrirán, como los restaurantes Cayo Caribe y Wilo, el FirstBank, la oficina del Dr. Marrero, Lulu y Pack n Go. Mientras, Roma y Modernica, entre otros, estarán cerrados.