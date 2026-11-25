Los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza del Caribe esperan recibir miles de consumidores este próximo viernes cuando serán las tradicionales Ventas del Madrugador, con lo cual inicia la temporada de compras navideñas.

Ambos centros comerciales abrirán en horario especial de 6:00 a. m. a 9:00 p.m.

En Plaza Las Américas, según informaron en declaraciones escritas, la jornada estará acompañada de transmisiones radiales en vivo, además de música, pleneros, juegos y oportunidades de ganar premios.

Mientras, en Plaza Del Caribe, en Ponce, los visitantes podrán disfrutar de una transmisión en vivo desde el Atrio Central de Católica Radio, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., con música, premios y parrandas.

“Black Friday representa una de las fechas más importantes de la temporada navideña para nuestros comerciantes y visitantes. Este año, contamos con una oferta comercial que continúa evolucionando con la llegada de nuevas marcas y la remodelación de espacios por parte de nuestros inquilinos. Invitamos a las familias a visitarnos, aprovechar las ofertas de temporada y disfrutar de las experiencias que hemos preparado en ambos centros comerciales”, expresó Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe.

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Ambos centros comerciales llegan a la temporada festiva con nuevas tiendas y establecimientos remodelados. Antes de que termine el año, se prevén otras aperturas, a tiempo para las compras navideñas.

En Plaza Las Américas, las aperturas recientes incluyen Farmacias Caridad, Rado, Brooks Brothers, JD Sports, Mania Jeans, Travel Byond y Aristocrazy, así como de los remodelados espacios de Reinhold Men, David Yurman, Sunglass Hut, Kókomo, Valija, Hollister Original Penguin. Asimismo, se anticipa la apertura de Takabrú, Culture Kings, Calzedonia e Intimissimi antes de finalizar el año, ampliando las alternativas disponibles para quienes realicen sus compras durante la temporada festiva.

Por su parte, Plaza Del Caribe tiene entre sus tiendas nuevas H&M, que se suma a otras aperturas durante este año, como Sephora, Swarovski, Lids y próximamente Mango. El centro comercial también cuenta con el espacio remodelado de Tous.