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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Llega nueva joyería española a Plaza Las Américas

“La calidad exige tiempo”, dijo el CEO de la tienda, Juan Suárez, sobre el modelo de expansión de esta joyería

28 de abril de 2026 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Chaves, Juan Suárez y Manolo Chaves en la nueva tienda Aristocrazy. Los hermanos Chaves serán los franquiciados de la joyería española en Puerto Rico. Suárez, al centro, es el CEO de la empresa familiar en su tercera generación.La joyería ubica en el primer nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Passion, contiguo a JC Penney.Aristocrazy tiene piezas en plata, plata bañada en oro, oro y latón o “brass”.
1 / 5 | Llega nueva joyería española a Plaza Las Américas. Carlos Chaves, Juan Suárez y Manolo Chaves en la nueva tienda Aristocrazy. Los hermanos Chaves serán los franquiciados de la joyería española en Puerto Rico. Suárez, al centro, es el CEO de la empresa familiar en su tercera generación. - Suministrada
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

La joyería española Aristocrazy abrió este martes su primera tienda en Puerto Rico, ubicada en Plaza Las Américas, de la mano de los hermanos Carlos y Manolo Chaves, quienes adquirieron los derechos para establecer la franquicia en la isla.

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Plaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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