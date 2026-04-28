1 / 5 | Llega nueva joyería española a Plaza Las Américas. Carlos Chaves, Juan Suárez y Manolo Chaves en la nueva tienda Aristocrazy. Los hermanos Chaves serán los franquiciados de la joyería española en Puerto Rico. Suárez, al centro, es el CEO de la empresa familiar en su tercera generación. - Suministrada
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Llega nueva joyería española a Plaza Las Américas
“La calidad exige tiempo”, dijo el CEO de la tienda, Juan Suárez, sobre el modelo de expansión de esta joyería
28 de abril de 2026 - 2:20 PM