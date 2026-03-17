Llegarán nuevas tiendas a Plaza Las Américas: conoce cuáles son

El centro comercial Plaza Las Américas tendrá nuevas tiendas, mientras otras marcas establecidas ya anunciaron su expansión.

Entre las tiendas nuevas, estará Purificación García, una marca de moda española que estará ubicada en el primer piso, en el pasillo central, cerca de Mango.

Esta tienda ocupará un espacio de 1,800 pies cuadrados. Purificación García es una línea de carteras y accesorios que le pertenece a la empresa española Sociedad Textil Lonia y cuenta, según el portal oficial, con 350 puntos de venta alrededor del mundo.

En Plaza abrirá, además, un nuevo Centro de Servicios al Conductor (CESCO), que estará ubicado en el segundo nivel, justo al lado de las oficinas del WIC.

Otra de las tiendas que abrirá en Plaza es la tienda Sola, una boutique de ropa de mujer que abrirá en el segundo nivel, entre Macy’s y JCPenney. Esta tienda tendrá 4,300 pies cuadrados de espacio. En ese mismo pasillo, pero en el primer piso, abrió recientemente Bedwell, una tienda especializada en artículos de descanso y la carreta de Lick, que ofrece productos y accesorios para el cuidado de las mascotas.

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Nuevos restaurantes

En cuanto a los restaurantes y comidas, llegaron Fuji y Churromanía. Fuji es un restaurante de comida asiática que ofrece sushi, ramen y té. Churromanía es, como dice su nombre, un establecimiento especializado en churros.

“Cada nueva apertura y expansión es reflejo de la confianza que las marcas depositan en Plaza Las Américas como plataforma estratégica para su crecimiento. Continuamos trabajando para mantener una oferta diversa, sólida y relevante que responda a los intereses de nuestros visitantes y nuestros pilares de moda, entretenimiento y gastronomía”, expresó en comunicado de prensa Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas.

Otras expansiones

Otros cambios en proceso incluyen la relocalización y expansión de operaciones de Triple S, que se muda a un nuevo local más amplio en el primer nivel del pasillo central, al lado de Walgreens, y CH Carolina Herrera, que relocaliza y expande su tienda ahora cerca de Mango, en el primer nivel. Sunglass Hut también expande su presencia en su actual ubicación frente a la fuente norte.