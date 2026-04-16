Macy’s mantiene plan de cerrar 14 tiendas este año pese a registrar aumento en ventas

La tienda por departamentos Macy’s confirmó esta semana la fecha de cierre de una de las 14 tiendas que planifica clausurar este año como parte de una iniciativa de ajustes estratégicos anunciada en 2024 para mantener un crecimiento a largo plazo, informó el diario estadounidense USA Today.

La tienda Macy’s ubicada en el centro comercial Pittsburgh Mills Mall, en Tarentum, en el estado de Pensilvania, cerrará sus puertas este próximo domingo, 26 de abril, según informaron los medios locales TribLive y WTAE.

En febrero de 2024, la empresa, que también opera la cadena de lujo Bloomingdale’s y la red de belleza Bluemercury, anunció el cierre de 150 tiendas de bajo rendimiento para finales de 2026.

La estrategia parece estar rindiendo los frutos esperados pues, en marzo pasado, la empresa reportó ganancias superiores a lo esperando durante el cuarto trimestre de 2025, que cerró el mes de diciembre pasado, cuando las ventas comparables ascendieron nuevamente.

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No obstante, la empresa ofreció una perspectiva mixta para el 2026, proyectando ventas por encima de las expectativas de Wall Street, pero emitiendo a la vez un pronóstico conservador sobre las ganancias.

Tony Spring, director ejecutivo de Macy’s, señaló que la cautelosa perspectiva refleja la “tensión” entre el negocio relativamente saludable de la empresa y la volatilidad económica externa, en particular, la incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump y la guerra con Irán, que ha disparado los precios de la energía.

“Sentado aquí hoy, hay más cosas desconocidas que conocidas”, declaró a The Associated Press en una entrevista en marzo pasado.

Spring indicó en ese momento, las acciones habían ascendido a alrededor de 3.9% en las operaciones matutinas.

El director ejecutivo, que lidera la empresa por tercer año consecutivo e intenta revitalizar al histórico minorista, también había indicado el mes pasado que Bloomingdale’s había registrado su mejor desempeño de ventas navideñas de la historia durante la temporada pasada.

Analistas del sector atribuyeron parte de ese extraordinario desempeño a la quiebra bajo el Capítulo 11 de la empresa que opera Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. Aun así, aseguraron, Macy’s enfrentaría los mismos obstáculos que han golpeado a sus rivales y al sector minorista en su conjunto.

Trastocado el comercio global

Estados Unidos ha trastocado el comercio global con aranceles que han elevado los precios mientras que muchos estadounidenses se continúan replanteando a dónde destinan sus cheques de pago.

La guerra en Irán, que comenzó a finales del mes pasado, ha sumado presión, al provocar fuertes aumentos en el precio de la gasolina y, aún más, del diésel, utilizado principalmente en el transporte de mercancías.

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Los más recientes incrementos de costos han afectado directamente a los consumidores en la gasolinera y pronto podrían sentirse también en el mostrador de las tiendas.

Algunos costos adicionales, en particular los derivados de los aranceles han obligado a los minoristas a tomar decisiones difíciles, desde qué pueden poner en los estantes hasta cuánto de sus mayores costos trasladarán a sus clientes, que ya están siendo más cuidadosos con el gasto.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles más prominentes del presidente Trump, aunque el gobierno busca reemplazarlos por otros. Y aunque un juez federal dictaminó que las empresas tienen derecho a ser reembolsadas por los aranceles anulados por la Corte Suprema, los minoristas no saben cuándo los recibirán, o si se les reintegrarán en absoluto.

Estas son las tiendas que Macy’s esperar cerrar este año: