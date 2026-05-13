Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 06:55 PM
S&P 500 - (CFD)
7447.51
0.63%
·
Dow Jones
49632.04
-0.26%
·
Nasdaq
26406.55
1.22%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manpower Group anuncia división para llenar puestos especializados

El nuevo servicio se llama “Business Professionals”

13 de mayo de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gerente general de Manpower Group en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, explicó que este nuevo servicio ayudaría a sus clientes a reclutar para posiciones que requieran “un elevado componente técnico y profesional para fortalecer las áreas críticas de negocios de las organizaciones”. (Suministrado)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En aras de asistir en el reclutamiento de personal de “alto perfil”, la empresa Manpower Group anunció la creación de un nuevo servicio llamado “Business Professionals”.

La gerente general de Manpower Group en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, explicó en comunicado de prensa que este nuevo servicio ayudaría a sus clientes a reclutar para posiciones que requieran “un elevado componente técnico y profesional para fortalecer las áreas críticas de negocios de las organizaciones”.

“Nuestras investigaciones nos revelan las dificultades que tienen las empresas en Puerto Rico para reclutar el talento en las posiciones más clave y sensitivas de los negocios. Con ‘Business Professionals’ traemos una solución distinta en la que nos convertimos en el socio estratégico que las empresas necesitan para atraer ese talento especializado en un mercado cada vez más competitivo”, expresó Rivera Roena.

Esta división, informó, se enfocará en ser “puente entre organizaciones que están evolucionando y profesionales preparados para aportar criterio, estructura, liderazgo y resultados. La gestión conlleva un proceso de reclutamiento que es completamente diferenciado al que se hace para empleos temporeros y permanentes regulares”.

El periódico El Diario reportó un listado de trabajos bien renumerados con menor riesgo de automatización, ya que requieren interacción humana, la adaptación a situaciones cambiantes y el trabajo manual en entornos reales.Estos son los 10 empleos:Este es uno de los oficios más demandados y tiene más de 425,200 trabajadores en el sector. Requiere diagnóstico en sitio y conocimiento de normativas locales.
1 / 22 | Estos son los 10 trabajos con buena paga y que no serían reemplazados con IA. El periódico El Diario reportó un listado de trabajos bien renumerados con menor riesgo de automatización, ya que requieren interacción humana, la adaptación a situaciones cambiantes y el trabajo manual en entornos reales. - Pablo Martínez Rodríguez

“La manera en que presentamos los candidatos, el proceso de búsqueda, incluso la forma en cómo se cierra la búsqueda y el ingreso de la persona al empleo es completamente diferente a otras metodologías de reclutamiento, es exclusivo y tipo ‘concierge”, resaltó la gerente general de Manpower Group en Puerto Rico.

Mencionó que esa vertical de reclutamiento no está dirigido a un sector o industria en particular ni contempla un determinado tamaño de empresa, porque se enfoca en reclutar el talento de alto perfil donde sea que haya la necesidad.

Los altos cargos que se buscan a través de “Business Professionals” pertenecen al rango de las posiciones de presidentes, Principal Oficial Ejecutivo (CEO), gerentes generales hasta los ejecutivos y ejecutivas de operaciones, finanzas, tecnología, cumplimiento, ámbito legal, comercial y mercadeo, recursos humanos, entre otros.

“Business Professional acompaña a las empresas en la identificación de profesionales capaces de generar impacto desde el primer día. Nuestro enfoque combina conocimiento del mercado laboral local, entendimiento del negocio del cliente y una metodología consultiva de reclutamiento que va más allá de cubrir una vacante. Buscamos comprender la necesidad real detrás de cada posición, calibrar el perfil ideal y presentar talento alineado tanto con los requisitos técnicos como con la cultura organizacional”, señaló.

La gerente general hizo la presentación del servicio durante la convención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico en la que se reconoció a Manpower Group como uno de los 21 socios pilares de esa entidad profesional tanto por su trayectoria de sobre 40 años de membresía y por ser un aliado estratégico en la identificación y desarrollo del capital humano, facilitando que las empresas alcancen niveles superiores de eficiencia y competitividad.

Rivera Roena puntualizó que en el portal electrónico y las redes sociales de la empresa hay recursos disponibles para guiar a los patronos.

Tags
Empleostrabajo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: