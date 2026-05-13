Manpower Group anuncia división para llenar puestos especializados

En aras de asistir en el reclutamiento de personal de “alto perfil”, la empresa Manpower Group anunció la creación de un nuevo servicio llamado “Business Professionals”.

La gerente general de Manpower Group en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, explicó en comunicado de prensa que este nuevo servicio ayudaría a sus clientes a reclutar para posiciones que requieran “un elevado componente técnico y profesional para fortalecer las áreas críticas de negocios de las organizaciones”.

“Nuestras investigaciones nos revelan las dificultades que tienen las empresas en Puerto Rico para reclutar el talento en las posiciones más clave y sensitivas de los negocios. Con ‘Business Professionals’ traemos una solución distinta en la que nos convertimos en el socio estratégico que las empresas necesitan para atraer ese talento especializado en un mercado cada vez más competitivo”, expresó Rivera Roena.

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Esta división, informó, se enfocará en ser “puente entre organizaciones que están evolucionando y profesionales preparados para aportar criterio, estructura, liderazgo y resultados. La gestión conlleva un proceso de reclutamiento que es completamente diferenciado al que se hace para empleos temporeros y permanentes regulares”.

1 / 22 | Estos son los 10 trabajos con buena paga y que no serían reemplazados con IA. El periódico El Diario reportó un listado de trabajos bien renumerados con menor riesgo de automatización, ya que requieren interacción humana, la adaptación a situaciones cambiantes y el trabajo manual en entornos reales. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 22 Estos son los 10 trabajos con buena paga y que no serían reemplazados con IA El periódico El Diario reportó un listado de trabajos bien renumerados con menor riesgo de automatización, ya que requieren interacción humana, la adaptación a situaciones cambiantes y el trabajo manual en entornos reales. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

“La manera en que presentamos los candidatos, el proceso de búsqueda, incluso la forma en cómo se cierra la búsqueda y el ingreso de la persona al empleo es completamente diferente a otras metodologías de reclutamiento, es exclusivo y tipo ‘concierge”, resaltó la gerente general de Manpower Group en Puerto Rico.

Mencionó que esa vertical de reclutamiento no está dirigido a un sector o industria en particular ni contempla un determinado tamaño de empresa, porque se enfoca en reclutar el talento de alto perfil donde sea que haya la necesidad.

Los altos cargos que se buscan a través de “Business Professionals” pertenecen al rango de las posiciones de presidentes, Principal Oficial Ejecutivo (CEO), gerentes generales hasta los ejecutivos y ejecutivas de operaciones, finanzas, tecnología, cumplimiento, ámbito legal, comercial y mercadeo, recursos humanos, entre otros.

“Business Professional acompaña a las empresas en la identificación de profesionales capaces de generar impacto desde el primer día. Nuestro enfoque combina conocimiento del mercado laboral local, entendimiento del negocio del cliente y una metodología consultiva de reclutamiento que va más allá de cubrir una vacante. Buscamos comprender la necesidad real detrás de cada posición, calibrar el perfil ideal y presentar talento alineado tanto con los requisitos técnicos como con la cultura organizacional”, señaló.

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La gerente general hizo la presentación del servicio durante la convención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico en la que se reconoció a Manpower Group como uno de los 21 socios pilares de esa entidad profesional tanto por su trayectoria de sobre 40 años de membresía y por ser un aliado estratégico en la identificación y desarrollo del capital humano, facilitando que las empresas alcancen niveles superiores de eficiencia y competitividad.