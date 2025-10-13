Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 100 trabajos disponibles: Colegio de Ingenieros celebra feria de empleos

El evento para colegiados y estudiantes será el viernes 17 en su sede de Hato Rey

13 de octubre de 2025 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento será en la sede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en Hato Rey. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Este viernes, 17 de octubre, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) celebrará su Feria de Empleo 2025, diseñada para conectar a colegiados, estudiantes y egresados con empresas que actualmente buscan talento.

La feria será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la sede del CIAPR en Hato Rey.

Contará con unas 15 empresas presentes que, en conjunto, tienen más de 100 oportunidades de empleo en gerencia de proyectos, agrimensura, estimación, salud y seguridad ocupacional, inspección, ingeniería mecánica, ingeniería civil y logística.

“Esta feria reafirma nuestro compromiso de apoyar a nuestros colegiados y futuros ingenieros y agrimensores, brindándoles acceso a oportunidades laborales que les permitan desarrollarse profesionalmente y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó mediante comunicado el agrimensor Carlos Fournier Morales, presidente del CIAPR.

Además de interactuar con reclutadores, se informó que algunas empresas podrían realizar entrevistas iniciales en el mismo evento. Por ello, se recomienda a los participantes venir preparados para esa dinámica y traer varias copias de su resumé.

La entrada es gratuita para colegiados y estudiantes. Se recomienda llamar al 787-758-2250 para registrarse en la venta.

