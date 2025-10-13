Más de 100 trabajos disponibles: Colegio de Ingenieros celebra feria de empleos

Este viernes, 17 de octubre, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) celebrará su Feria de Empleo 2025, diseñada para conectar a colegiados, estudiantes y egresados con empresas que actualmente buscan talento.

La feria será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la sede del CIAPR en Hato Rey.

Contará con unas 15 empresas presentes que, en conjunto, tienen más de 100 oportunidades de empleo en gerencia de proyectos, agrimensura, estimación, salud y seguridad ocupacional, inspección, ingeniería mecánica, ingeniería civil y logística.

“Esta feria reafirma nuestro compromiso de apoyar a nuestros colegiados y futuros ingenieros y agrimensores, brindándoles acceso a oportunidades laborales que les permitan desarrollarse profesionalmente y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó mediante comunicado el agrimensor Carlos Fournier Morales, presidente del CIAPR.

Además de interactuar con reclutadores, se informó que algunas empresas podrían realizar entrevistas iniciales en el mismo evento. Por ello, se recomienda a los participantes venir preparados para esa dinámica y traer varias copias de su resumé.