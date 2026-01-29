Más de 30 agricultores y marcas locales participarán del Caguas Market

Cerca de una treintena de agricultores, emprendedores, artistas y marcas locales llegarán a la plaza Santiago R. Palmer para participar de la cuarta edición del Caguas Market, el sábado, 31 de enero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Allí ofrecerán diversidad de productos frescos, plantas y artículos naturales, los cuales se sumarán a una serie de propuestas innovadoras, entre estas, piezas artesanales y variedad gastronómica en un ambiente familiar, accesible y seguro.

Cabe destacar que, el evento se celebra el último sábado de cada mes en la plaza pública cagüeña, “como una cita recurrente para celebrar y apoyar lo hecho en Puerto Rico”, según Isamel Hernández, productora del evento para el Grupo Meyta.

“Nos sentimos sumamente agradecidos y contentos de haber logrado posicionar Caguas Market como un evento mensual que el público ya espera y disfruta. Cada edición reúne a más empresarios y comerciantes locales, y también a más visitantes que apoyan lo hecho en Puerto Rico”, manifestó.

Asimismo, expresó que, el evento “se ha convertido en un espacio de conexión entre productores y consumidores, donde cada expositor comparte su historia, su esfuerzo y su visión”.

“Eso incluye, desde cosechas recién recolectadas hasta piezas artesanales, gastronomía, plantas, artículos naturales, postres y regalos, el evento ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos”, sostuvo.

El evento se celebra el último sábado de cada mes. (Suministrada)

“Con su formato mensual, Caguas Market continúa fortaleciendo su misión de promover un estilo de vida más consciente, sostenible y solidario, donde apoyar lo local se traduce en impulsar la economía, la cultura y el desarrollo comunitario del país”, agregó.