Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 07:17 PM
S&P 500
6915.61
0.03%
·
Dow Jones
49098.71
-0.58%
·
Nasdaq
23501.24
0.28%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 30 agricultores y marcas locales participarán del Caguas Market

La cuarta edición del evento se realizará en la plaza Santiago R. Palmer en Caguas

29 de enero de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más de 30 marcas locales participarán del Caguas Market, a celebrarse el sábado, 31 de enero (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Cerca de una treintena de agricultores, emprendedores, artistas y marcas locales llegarán a la plaza Santiago R. Palmer para participar de la cuarta edición del Caguas Market, el sábado, 31 de enero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Allí ofrecerán diversidad de productos frescos, plantas y artículos naturales, los cuales se sumarán a una serie de propuestas innovadoras, entre estas, piezas artesanales y variedad gastronómica en un ambiente familiar, accesible y seguro.

Cabe destacar que, el evento se celebra el último sábado de cada mes en la plaza pública cagüeña, “como una cita recurrente para celebrar y apoyar lo hecho en Puerto Rico”, según Isamel Hernández, productora del evento para el Grupo Meyta.

“Nos sentimos sumamente agradecidos y contentos de haber logrado posicionar Caguas Market como un evento mensual que el público ya espera y disfruta. Cada edición reúne a más empresarios y comerciantes locales, y también a más visitantes que apoyan lo hecho en Puerto Rico”, manifestó.

Asimismo, expresó que, el evento “se ha convertido en un espacio de conexión entre productores y consumidores, donde cada expositor comparte su historia, su esfuerzo y su visión”.

Eso incluye, desde cosechas recién recolectadas hasta piezas artesanales, gastronomía, plantas, artículos naturales, postres y regalos, el evento ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos”, sostuvo.

El evento se celebra el último sábado de cada mes.
El evento se celebra el último sábado de cada mes. (Suministrada)

“Con su formato mensual, Caguas Market continúa fortaleciendo su misión de promover un estilo de vida más consciente, sostenible y solidario, donde apoyar lo local se traduce en impulsar la economía, la cultura y el desarrollo comunitario del país”, agregó.

Finalmente, la productora animó a la ciudadanía a visitar el mercado agrícola y subrayó que “el parquímetro es libre de costo los fines de semana, facilitando el acceso a todos los visitantes”.

Tags
CaguasAgricultoresProductos localesGastronomíaArtesaníasEnfoque Pymes
ACERCA DEL AUTOR
Sandra Torres Guzmán
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: