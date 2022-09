Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Tras más de una semana sin electricidad, el Mayagüez Mall fue energizado hoy, martes, y a partir de mañana, miércoles, reiniciará operaciones.

Eduardo Villamil, principal oficial ejecutivo del centro comercial, informó que las brigadas de LUMA Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica trabajaron en las averías sufridas en el área oeste a causa del paso del huracán Fiona. Las brigadas lograron energizar el mall en la madrugada de hoy.

Los inquilinos pudieron entrar a sus locales desde hoy para prepararlos, de manera que estén listos para la reapertura del edificio principal a partir de mañana.

PUBLICIDAD

Villamil indicó que, esta semana, el Mayagüez Mall operará en horario reducido. El miércoles y jueves abrirá de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras el jueves y el viernes lo hará de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. El domingo, 1 de octubre, estará abierto de 11:00 a.m. a 6:00p.m.

“Cualquier establecimiento que prefiera reducir su horario aún más del establecido, lo podrá hacer de acuerdo con sus necesidades”, sostuvo Villamil.

De otro lado, Plaza del Caribe en Ponce no tiene luz todavía.

“Estamos listos para abrir tan pronto haya electricidad”, indicó Lorraine Vissepó, portavoz del mall.

Por ahora, solo las tiendas Macy’s, JCPenney, así como los cines y los restaurantes Sizzler, Romano’s Macaroni Grill y P.F. Chang’s están operando en Plaza del Caribe.

Mientras, la sucursal de FirstBank está dando servicio solo hasta las 2:00 p.m., agregó Vissepó.