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Mercedes Benz establece alianza con joyería local

Es la primera vez que un concesionario de autos de lujo en la isla une fuerzas con una diseñadora local para conceptualizar y producir una línea de joyas

4 de mayo de 2026 - 11:35 AM

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Las personas que adquieran un Mercedes Benz en Garage Isla Verde durante este mes recibirán una pieza de la joyería local. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El concesionario de autos Garage Isla Verde y Mercedes Benz Puerto Rico anunciaron una particular alianza con la firma de joyería local Karola & Co., para desarrollar varias piezas limitadas en las que fusionarán la marca automotriz con la joyería.

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La colaboración marca la primera vez en que un concesionario de autos de lujo en la isla une fuerzas con una diseñadora local para conceptualizar y producir una línea de joyas, según se informó en comunicado de prensa.

La colección, diseñada por la creadora de Karola & Co., Damaris Caro, consta de tres pulseras, que serán develadas cada una, semanalmente. Cada pieza fue cuidadosamente seleccionada de una propuesta inicial de varios diseños, priorizando aquellas que mejor traducen visualmente la elegancia, precisión y carácter distintivo de Mercedes-Benz.

“Con esta iniciativa buscamos continuar expandiendo la experiencia de la marca más allá del producto, integrando propuestas que conecten con el estilo de vida de nuestros clientes y, al mismo tiempo, resalten el talento local”, expresó Carlos M. Quiñones, dueño y presidente de Garage Isla Verde y Mercedes- Benz Ponce.

La colección busca rendir homenaje a la historia de la empresa. Una de las pulseras ha sido concebida como tributo a Carmen Delia González Rosa, figura clave en la fundación y desarrollo de Garage Isla Verde, resaltando el rol fundamental de la mujer en la trayectoria de la compañía desde sus inicios en 1962 hasta la actualidad.

El Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA), organización sin fines de lucro que representa a la industria automotriz, reportó que la venta de carros nuevos está en un patrón descendiente.Pero, la presidenta del grupo, Rosángela Guerra, especificó que esto responde mayormente a las ventas extraordinarias que se registraron durante el mismo periodo de 2025.Toyota es la marca que más unidades ha vendido en Puerto Rico durante 2026, con un total de 7,054.
1 / 23 | Estos son los carros más vendidos en Puerto Rico en lo que va de año. El Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA), organización sin fines de lucro que representa a la industria automotriz, reportó que la venta de carros nuevos está en un patrón descendiente. - Suministrada

“El diseño de estas piezas nace de una profunda admiración por la mujer puertorriqueña y su capacidad de liderazgo y resiliencia”, comentó Caro, diseñadora de Karola & Co. “Lograr traducir esa esencia a través de la joyería, alineada con una marca de prestigio global como Mercedes-Benz, ha sido una experiencia única”, destacó, quien también es clienta de ambos concesionarios por más de 10 años.

Como parte de la dinámica de lanzamiento, las piezas serán ofrecidas como un obsequio exclusivo durante el mes de mayo a todas las clientas que adquieran una unidad Mercedes-Benz. Estarán disponibles en Garage Isla Verde (showroom principal), Mercedes-Benz of Ponce y la división Certified Pre-Owned (CPO) en Garage Isla Verde.

Aunque esta primera edición se presenta como una propuesta limitada, “la alianza abre la puerta a futuras colaboraciones y al desarrollo de nuevas líneas que podrían expandirse a una oferta más amplia, accesible al público general, consolidando así una nueva categoría dentro del portafolio de la marca”, se informó. Cada una de las pulseras de esta primera colección se estará anunciando semanalmente, en las redes sociales de Garage Isla Verde y Mercedes- Benz of Ponce.

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JoyeríaMercedes-Benz
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