Metro Pavía vende uno de sus hospitales

La red de hospitales Metro Pavía vendió otro de sus centros de salud, esta vez en San Germán.

Se trata del Hospital Metropolitano, localizado en el casco urbano del municipio del suroeste, que ahora es propiedad del Hospital de la Concepción, cuyo centro de salud principal también está localizado en San Germán.

Las conversaciones en torno a la transacción se habrían finiquitado la semana pasada, confirmaron fuentes de El Nuevo Día.

En declaraciones escritas, el Hospital de la Concepción confirmó que la adquisición forma parte de su proyecto millonario para ampliar sus servicios médicos.

El Hospital Metropolitano de San Germán cuenta con 82 camas autorizadas, cinco salas de operaciones y unidad de intensivo de seis camas, se informó.

“Esta transacción confirma nuestro compromiso con la comunidad dándonos la oportunidad de llevar nuestros servicios a la población del casco urbano del pueblo de San Germán, ahora más cerca de ti”, dijo Gustavo A. Almodóvar, director ejecutivo de la Junta de Síndicos del Hospital de la Concepción.

PUBLICIDAD

El ejecutivo agregó que se espera que la transacción culmine el 30 de septiembre de 2025, sujeto a la expedición de permisos que otorga el Departamento de Salud.

Como parte del proceso, se entrevistarán 150 empleados de la plantilla actual del Hospital Metropolitano para las plazas disponibles que surjan de la transacción, se informó.

Antes de la compra del Hospital Metropolitano de San Germán, el Hospital de la Concepción adquirió dos centros de diagnóstico y tratamiento localizados en los municipios de Sabana Grande y Hormigueros, respectivamente.