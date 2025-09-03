Opinión
3 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Metro Pavía vende uno de sus hospitales

El centro de salud fue adquirido por una institución del oeste de Puerto Rico

3 de septiembre de 2025 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Metro Pavía es la red de hospitales más grande Puerto Rico. (Nahira Montcourt)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La red de hospitales Metro Pavía vendió otro de sus centros de salud, esta vez en San Germán.

RELACIONADAS

Se trata del Hospital Metropolitano, localizado en el casco urbano del municipio del suroeste, que ahora es propiedad del Hospital de la Concepción, cuyo centro de salud principal también está localizado en San Germán.

Las conversaciones en torno a la transacción se habrían finiquitado la semana pasada, confirmaron fuentes de El Nuevo Día.

En declaraciones escritas, el Hospital de la Concepción confirmó que la adquisición forma parte de su proyecto millonario para ampliar sus servicios médicos.

El Hospital Metropolitano de San Germán cuenta con 82 camas autorizadas, cinco salas de operaciones y unidad de intensivo de seis camas, se informó.

“Esta transacción confirma nuestro compromiso con la comunidad dándonos la oportunidad de llevar nuestros servicios a la población del casco urbano del pueblo de San Germán, ahora más cerca de ti”, dijo Gustavo A. Almodóvar, director ejecutivo de la Junta de Síndicos del Hospital de la Concepción.

El ejecutivo agregó que se espera que la transacción culmine el 30 de septiembre de 2025, sujeto a la expedición de permisos que otorga el Departamento de Salud.

Como parte del proceso, se entrevistarán 150 empleados de la plantilla actual del Hospital Metropolitano para las plazas disponibles que surjan de la transacción, se informó.

Antes de la compra del Hospital Metropolitano de San Germán, el Hospital de la Concepción adquirió dos centros de diagnóstico y tratamiento localizados en los municipios de Sabana Grande y Hormigueros, respectivamente.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

Tags
Metro PaviaHospitales
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
