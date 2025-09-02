Nestlé destituye a su CEO por tener una relación con una subordinada

El gigante suizo de alimentos Nestlé dijo el lunes que destituyó a su CEO Laurent Freixe después de una investigación sobre una relación no revelada con una subordinada directa.

El fabricante de bebidas Nescafé y alimentos para mascotas Purina dijo en un comunicado que el despido fue efectivo de inmediato.

Una investigación encontró que la relación romántica no revelada con una subordinada directa violaba el código de conducta de Nestlé.

Freixe, quien había sido CEO durante un año, será reemplazado por Philipp Navratil, un ejecutivo de Nestlé desde hace mucho tiempo.“Esta fue una decisión necesaria”, dijo el presidente Paul Bulcke. “Los valores y el gobierno de Nestlé son bases sólidas de nuestra empresa”. La compañía no dio más detalles sobre la investigación.

Freixe había estado en Nestlé desde 1986, ocupando cargos en todo el mundo. Cuando Nestlé renovó su estructura geográfica en enero de 2022, Freixe se convirtió en CEO de Zone Latin America. En agosto de 2024, fue elegido para reemplazar al entonces CEO Mark Schneider en el puesto principal, y comenzó el 1 de septiembre de 2024.

Navratil comenzó su carrera en Nestlé en 2001 como auditor interno y desempeñó diversas funciones en América Central. En 2020, se unió a la Unidad de Negocio Estratégico de Café de Nestlé, y en 2024, se convirtió en CEO de la división Nespresso de Nestlé.

Es el último de una serie de cambios de personal para la empresa. En junio, Bulcke, un ex CEO que ha sido presidente de la junta directiva desde 2017, dijo que no se presentaría a la reelección en 2026. Y en abril, Steve Presley, vicepresidente ejecutivo y CEO de Zone Americas, dijo que se retiraría después de casi 30 años de servicio.