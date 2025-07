“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se cumplió”, declaró la empresa en su publicación en LinkedIn.

La decisión se tomó un día después de que la empresa anunciara que Byron fue suspendido y que la junta directiva inició una investigación formal sobre el incidente de la pantalla gigante, que se hizo viral. Un portavoz de la empresa confirmó posteriormente en un comunicado a The Associated Press que en el vídeo aparecían Byron y la directora de personal de Astronomer, Kristin Cabot.

“Probablemente se habrían salido con la suya si no hubieran reaccionado”, afirmó Alison Taylor, profesora clínica asociada de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Y para cuando las supuestas identidades surgieron en redes sociales, se tocó una fibra sensible, la de los “líderes que actúan como si las reglas no les aplicaran”, añadió.