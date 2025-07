La medida ha impactado al personal diplomático estadounidense, no solo por el abrupto final de sus carreras, sino también por la pregunta de quién, si es que alguien, ocupará lo que consideran una labor crucial para mantener a Estados Unidos seguro y competitivo a nivel mundial.

¿Dónde impactan los recortes en el Departamento de Estado?

“Fue algo inesperado, y ya no queda nadie para hacer lo que hacíamos”, dijo uno de los empleados despedidos, con más de 30 años de experiencia.

Empleados despedidos hablan sobre su trabajo

En entrevistas con The Associated Press, más de media docena de empleados que recibieron la notificación de que debían desocupar sus puestos describieron su trabajo como crucial. Para algunos, el gobierno gastó decenas de miles de dólares en mejorar sus habilidades lingüísticas, brindándoles capacitación o trasladándolos a ellos y a sus familias de un destino en el extranjero a otro.

“El pueblo estadounidense no está recibiendo toda la información sobre lo que ha hecho el departamento”, dijo un funcionario del servicio civil que trabaja en inteligencia y que fue despedido la semana pasada.

Esta persona dijo que el trabajo de inteligencia que su equipo había estado realizando ahora se ha transferido a una oficina que no tiene la capacidad para manejar el material sensible ni la coordinación necesaria. Un alto funcionario, despedido tras 26 años en el servicio exterior, afirmó que su oficina trabajaba para mantener el dominio energético de Estados Unidos en el extranjero. Rubio testificó en su audiencia de confirmación a principios de este año que la energía sería “un eje central de nuestra política exterior”.

El Departamento de Estado afirma que necesita ser ágil

El departamento “se expandió y comenzó a desviarse”, volviéndose “burocráticamente ineficaz”, declaró la portavoz Tammy Bruce a la prensa el miércoles. Añadió que no era “culpa de quienes ocupaban esos puestos, sino de la propia estructura”.

Booker confronta a un funcionario de la administración Trump

Algunos senadores no se creyeron el argumento de Rigas, y los fuertes desacuerdos estallaron en una pelea a gritos después de que el demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, lo acusara de mentir a los legisladores esta semana sobre el alcance de las reducciones de personal.

“Señor, no ha sido sincero”, dijo Booker. “Lo he visto mentirle a este comité, lo he visto mentirle al comité de la Cámara”. , como la lucha contra el fraude de visas y la lucha contra China. Otros recortes podrían tener un gran impacto en la vida cotidiana, incluyendo la tramitación de las solicitudes de pasaportes de los estadounidenses.