Nestlé recortará 16,000 empleos como parte de una campaña de reducción de costos

Nestlé recortará 16,000 empleos a nivel mundial como parte de sus esfuerzos para revivir su desempeño financiero. La gigante de alimentos suiza está implementando recortes de costos significativos.

Nestlé, fabricante de bebidas Nescafé, alimentos para mascotas Purina y otros productos, anunció el jueves que los recortes de empleos se llevarán a cabo en los próximos dos años. La compañía suiza también informó que está elevando los recortes de costos previstos a 3,000 millones de francos suizos ($3,760 millones) para fines del próximo año, en comparación con los 2,500 millones de francos suizos ($3,130 millones) planificados.

Ha sido un año turbulento para la empresa con sede en Vevey, Suiza. El mes pasado, Nestlé despidió al CEO Laurent Freixe después de una investigación sobre una relación no revelada con un subordinado directo.

Freixe había estado en el puesto solo por un año. Fue reemplazado por Philipp Navratil, un ejecutivo de Nestlé desde hace mucho tiempo.

Poco después de que Freixe fuera destituido, el presidente Paul Bulcke renunció anticipadamente.

Nestlé también está luchando contra vientos en contra externos como otros fabricantes de alimentos, incluidos los crecientes costos de los productos básicos y el impacto negativo de los aranceles. La compañía dijo en julio que compensó los mayores costos relacionados con el café y el cacao con aumentos de precios.

Nestlé dijo el jueves que eliminará 12,000 puestos de trabajo administrativos en múltiples ubicaciones. Se espera que los recortes de empleos logren ahorros anuales de 1,000 millones de francos suizos ($1,250 millones) para fines del próximo año. La compañía recortará 4,000 empleos como parte de las iniciativas de productividad en curso en su fabricación y cadena de suministro.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”, dijo Navratil en un comunicado.