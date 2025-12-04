Opinión
Empresas y Comercios

Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ni siquiera tenían oxígeno para los pacientes: secretario de Salud asegura no autorizará la reapertura del Hope Medical Center

Atrasos en pagos de aseguradoras, problemas de liquidez y un cambio de dueños precipitaron alegadamente el colapso del hospital, cuyo cierre dejó 168 empleados en la calle en plena Navidad

4 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Departemento de Saud, Víctor Ramos, junto a Wanda Rodríguez, secretaria auxiliar para la regulación para la salud publica, y Andrés Ojeda, director de la división de las instituciones de salud, estos últimos dos participaron de la inspección al Hope Medical Center. (Suministrada)
Por

Reclamaciones sin pagar por parte de aseguradoras, problemas de financiamiento y un cambio de dueños parecen ser las causas del descalabro financiero de Hope Medical Center, la institución hospitalaria con sede en Humacao, que de manera sorpresiva, cerró sus puertas este miércoles, dejando sin sustento a unas 168 personas.

RELACIONADAS
Tags
HospitalesHima San PabloHospital MenonitaHumacaoDepartamento de Salud Departamento de Estado
