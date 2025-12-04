Noticia
Ni siquiera tenían oxígeno para los pacientes: secretario de Salud asegura no autorizará la reapertura del Hope Medical Center
Atrasos en pagos de aseguradoras, problemas de liquidez y un cambio de dueños precipitaron alegadamente el colapso del hospital, cuyo cierre dejó 168 empleados en la calle en plena Navidad
4 de diciembre de 2025 - 11:10 PM