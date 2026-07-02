Northbridge University inaugura nueva clínica dental en Ponce

Northbridge University, antes conocida como National University College (NUC), inauguró una nueva clínica dental en el Recinto de Ponce.

Las facilidades brindarán servicios de salud oral a estudiantes, empleados, sus familias y al público en general, se informó en comunicado de prensa. También funcionará como laboratorio extendido de aprendizaje donde estudiantes podrán practicar en un entorno real de trabajo, bajo la supervisión de un médico dentista licenciado en Puerto Rico, y siguiendo estándares éticos y profesionales de la industria.

“Esta clínica es una inversión en nuestros estudiantes y en la comunidad. Creemos firmemente que la mejor educación combina el conocimiento teórico con experiencias prácticas que preparan a los estudiantes para enfrentar con éxito los retos de su profesión”, comentó la doctora Frances Vázquez, rectora de la Región Ponce de Northbridge University.

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Vázquez aseguró que la nueva clínica expandirá el acceso a servicios de salud oral a cientos de familias en la región sur del país.

Por su parte, la doctora Daliana Rivera, vicepresidenta de Operaciones en Puerto Rico de Northbridge University, señaló que la apertura forma parte de la visión institucional de continuar desarrollando proyectos que integren la excelencia académica con el servicio comunitario.

“En Northbridge University entendemos que instituciones educativas como la nuestra tienen la responsabilidad de generar un impacto positivo más allá de las aulas. Nos llena de orgullo poner este recurso al servicio de Ponce y de toda la región sur”, añadió Rivera.

Los servicios se ofrecerán mediante cita previa en áreas como diagnóstico, cuidado preventivo, restaurativo, periodoncia, prótesis y cirugía oral, entre otros.