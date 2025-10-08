Nuevas tiendas llegarán a San Patricio de cara al último trimestre del año

Con miras a fortalecer su oferta de compras, gastronomía y servicios, Empresas Caparra estrenará más de 15 establecimientos en el área de San Patricio en Guaynabo durante el último trimestre de 2025.

Al centro comercial San Patricio Plaza llegarán seis inquilinos en los próximos meses, entre ellos la cadena Miniso. Esta empresa ofrece productos de colección y para el hogar de inspiración japonesa con licencias de personajes reconocidos. Tendrá 3,300 pies cuadrados y estará al lado de Pandora.

Churromanía, franquicia internacional reconocida por sus churros, chocolates, frappés y café, abrirá en el food court, en un espacio de 120 pies cuadrados.

Llegará también SkinShop, negocio que ofrece productos para el cuidado de la piel que combinan relajación y rejuvenecimiento. Estará en el pasillo principal, al lado de Madchuck y contará con 607 pies cuadrados.

Ace Collectors, tienda dedicada a la venta de artículos de colección a un buen precio, abrirá en la planta baja. Tendrá 1,376 pies cuadrados de espacio.

La cadena Miniso está inspirada en la cultura japonesa. (Ramon "Tonito" Zayas)

La famosa marca Cortés Chocobar se unirá también a San Patricio. Inaugurará un espacio de 80 pies cuadrados, al lado de las salas de cine. Ofrecerá un menú que incorpora el chocolate en los platos, tantos dulces como salados.

La franquicia Açai Express es otro de los nuevos negocios que llegarán al mall. Estará en un espacio de 120 pies cuadrados, frente a Hazel Bar.

Mientras, a Liberty Square llegará el restaurante Pimentón y la tienda Temple of Oly. El primero abrirá su tercera localidad en un espacio de 2,800 pies cuadrados. Además de la pizza napolitana en horno de ladrillo -que es su especialidad-, contará con un amplio menú de pastas y platos italianos.

Pimentón tendrá el concepto de cocina abierta en donde el comensal podrá ver al chef en el proceso de confección de los platos, una cava de vinos y variedad de cervezas de barril. La localidad de Liberty Square tendrá una cerveza elaborada para Pimentón por Ocean Lab.

Temple of Oly estará entre Ruth’s Chris y Beamina. Se especializa en perfumes y cosméticos de marcas icónicas y lujosas de todo el mundo. Tendrá 800 pies cuadrados.

Tacos de bacalaítos con ceviche del restaurante Chocobar Cortés. (Carlos Giusti/Staff)

De otra parte, en Galería San Patricio abrirán cinco establecimientos, incluyendo otro restaurante, al lado de Bottles. Se trata de Ujeong Korean BBQ, que combinará el sabor coreano con el toque boricua. Tendrá 3,897 pies cuadrados.

PashOn, dedicado a la venta de pashminas, kimonos, scarves y otros accesorios, abrirá frente a Cayo Caribe y tendrá 600 pies cuadrados.

La joyería Grace González Jewelry es otra de las nuevas tiendas. Esta es propiedad de una diseñadora puertorriqueña que crea joyas únicas en la que combina su espíritu viajero y su herencia latino-caribeña. Cada pieza es diseñada y ensamblada a mano localmente. Su tienda estará frente a Julietta y contará con 1,135 pies cuadrados.

Otra joyería será Velari Jewels, un proyecto de dos jóvenes con larga trayectoria en el mundo de las joyas. Tendrá 1,000 pies cuadrados y estará entre UnBox Style y Rebecca Montoto Salon.

El restaurante Pimentón tiene otras dos localidades: una en Carolina y otra en la Placita de Santurce. El tercero abrirá en Liberty Square. En la foto: el área de la barra del negocio en Santurce. (WANDA LIZ VEGA)

Tropical Solar es otro de los inquilinos. Esta es una empresa de soluciones de energía solar, que recién abrió sus oficinas al lado de Tostado. Cuenta con 1,417 pies cuadrados.

De otro lado, en el T-Mobile Center habrá cuatro inquilinos más. Uno de ellos es DLA Piper, firma legal global de gran escala establecida en Puerto Rico que cuenta con un equipo de más de 30 abogados dedicados a ofrecer servicios en más de una decena de áreas de práctica. Esta firma relocalizará sus operaciones en Guaynabo a partir de enero y ocupará un espacio de 13,830 pies cuadrados en el piso 15 de la torre.

Argos Puerto Rico, que forma parte del grupo Cementos Argos e impulsa el desarrollo de la industria de la construcción en la isla y el Caribe, ocupará un espacio de 2,936 pies cuadrados en el piso 17.

Pedro Astacio|The Financial Hub se establecerá a partir de enero. Es una firma asesora que cuenta con más de una década de experiencia en seguros, finanzas, contribuciones y planes de retiro. Ocupará 3,079 pies cuadrados en el piso 16.

Y la firma Aegis International Insurance recién abrió oficinas en el T-Mobile Center. Este corredor de seguros cuenta con más de 40 años de experiencia y ocupa 2,000 pies cuadrados en el cuarto piso.