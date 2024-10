Explorarán soluciones a la crisis energética en Puerto Rico

Con el propósito de explorar soluciones a la crisis energética en Puerto Rico , el conversatorio “Island Interconnection as a Foundation for Energy Resilience” se llevará a cabo en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones de Miramar. La iniciativa ocurrirá el 15 de octubre como parte de las actividades del “ICON Summit 2024″, evento dirigido a empresarios, inversionistas y líderes comunitarios.

Por otro lado, una de las iniciativas destacadas por el fundador es el panel titulado “Ready For Takeoff: The Future of the Aerospace Industry in Puerto Rico”, que tendrá entre sus presentadores al fundador de Firefly Aerospace, Thomas Markusic. Su compañía, que desarrolla cohetes pequeños y medianos, plantea realizar lanzamientos comerciales en órbita desde Puerto Rico.