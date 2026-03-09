Opción de Uber exclusiva para mujeres se extiende a todo Estados Unidos

NUEVA YORK - Uber lanzó el lunes una función que permite a las mujeres conductoras y pasajeras de EE.UU. emparejarse con otras mujeres para realizar viajes, ampliando un programa piloto destinado a abordar las preocupaciones sobre la seguridad de su plataforma de viajes.

La nueva función se está desplegando en todo el país a pesar de una demanda colectiva en curso contra la política en California, presentada por los conductores de Uber que argumentan que es discriminatoria contra los hombres. Su rival Lyft también se enfrenta a una demanda por discriminación debido a una oferta similar que introdujo en todo el país en 2024.

La función, anunciada en una entrada de blog, permite a las mujeres solicitar una conductora a través de una opción de la aplicación llamada “Conductoras”. Los pasajeros pueden optar por otro trayecto si la espera por una mujer es demasiado larga, y también pueden reservar con antelación un viaje con una conductora. Una tercera opción permite a las usuarias establecer su preferencia por una conductora en la configuración de la aplicación, lo que aumentaría las posibilidades de que se les asigne una conductora, aunque no lo garantizaría. Uber también permite a sus usuarios adolescentes solicitar conductoras.

Las conductoras de Uber pueden configurar las preferencias de la aplicación para solicitar viajes con pasajeras, y pueden desactivar esa preferencia en cualquier momento.

Uber, con sede en San Francisco, afirma que aproximadamente una quinta parte de sus conductores en Estados Unidos son mujeres, aunque la proporción variaría según la ciudad.

Dos conductoras de Uber de California presentaron en noviembre una demanda colectiva contra Uber, alegando que su función Women Preferences viola la Ley Unruh de California, que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las empresas. La demanda alega que esta función permite a las conductoras, pertenecientes a minorías, acceder a todo el grupo de pasajeros, mientras que deja a los conductores, en su mayoría hombres, compitiendo por un grupo más reducido de pasajeros. La demanda también argumenta que la política de Uber “refuerza el estereotipo de género de que los hombres son más peligrosos que las mujeres”.

Uber presentó una moción para obligar al arbitraje en el caso, citando un acuerdo que los demandantes firmaron al unirse a la aplicación como conductores. En la moción, Uber negó que su nueva función viole la Ley Unruh, diciendo que “sirve a un interés de política pública fuerte y reconocido en la mejora de la seguridad.”

“Esta función es una solución de sentido común a una antigua petición tanto de las conductoras como de los pasajeros que dijeron a Uber que se sentirían más cómodos y seguros si pudieran elegir viajar con otra mujer”, dijo la compañía en la presentación judicial.

Dos conductoras de Lyft han presentado una demanda similar contra esa empresa por su función “Women+Connect”, que permite a las mujeres y a los pasajeros no binarios coincidir con conductores de su misma identificación.

Uber puso a prueba la función “Women Preferences” en San Francisco, Los Ángeles y Detroit el verano pasado y la amplió a 26 ciudades estadounidenses en noviembre. La empresa lanzó por primera vez una versión de esta función en Arabia Saudí en 2019, tras la histórica ley del país que concedía a las mujeres el derecho a conducir. Ahora ofrece opciones similares en otros 40 países, incluidos Canadá y México.

Tanto Uber como Lyft se han enfrentado durante años a críticas por su historial de seguridad, incluidas miles de denuncias de agresiones sexuales tanto de pasajeros como de conductores. En febrero, un jurado federal declaró a Uber legalmente responsable en un caso de agresión sexual en 2023 y la empresa fue condenada a pagar $8.5 millones de dólares a una mujer de Arizona que dijo haber sido violada por uno de sus conductores.

Uber sostiene que, dado que sus conductores son contratistas y no empleados, no es responsable de su mala conducta. Sin embargo, Uber afirma haber tomado varias medidas para mejorar la seguridad, como asociarse con Lyft en 2021 para crear una base de datos de conductores expulsados de sus servicios de transporte por denuncias de agresiones sexuales y otros delitos.

Uber dice que los informes de asalto sexual han disminuido a lo largo de los años. Según los informes de Uber, entre 2017 y 2018 se denunciaron 5,981 incidentes de agresión sexual en viajes en Estados Unidos, frente a los 2,717 registrados entre 2021 y 2022 (los últimos años con datos disponibles), que según la plataforma representaron el 0.0001% del total de viajes en todo el país.

