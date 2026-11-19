Con una inversión de $12.7 millones, PAC-TECH International, Inc., empresa líder en la producción de agua embotellada y envases plásticos en Puerto Rico, anunció la expansión de sus operaciones con la incorporación de una nueva línea de manufactura de botellas utilizando tecnología PET Blow Moulding Machine.

El presidente de la embotelladora, Manuel Diez Cabral, expresó que esta inversión representa un paso decisivo para el crecimiento de la empresa y reafirma su compromiso con Puerto Rico.

“Esta expansión representa un paso trascendental para PAC-TECH International y reafirma nuestro compromiso con Puerto Rico como centro estratégico de manufactura para el Caribe. La incorporación de esta nueva tecnología PET Blow Moulding Machine nos permitirá aumentar significativamente nuestra capacidad de producción, fortalecer nuestra integración vertical, ofrecer mayor flexibilidad a nuestros clientes e incorporar procesos de manufactura más eficientes y sostenibles”, expresó Diez Cabral.

La tecnología PET Blow Moulding Machine es considerada el estándar mundial para la fabricación automatizada de envases plásticos.

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La tecnología de moldeo por soplado permite transformar piezas de plástico PET en botellas mediante un proceso automatizado que utiliza aire a presión. (Suministrada)

El presidente de la manufacturera indicó que esta inversión permitirá aumentar significativamente la capacidad de producción de botellas, mejorar la eficiencia operacional, reducir desperdicios, optimizar el consumo energético y ampliar la capacidad de atender tanto el mercado local como oportunidades de exportación hacia la región del Caribe.

PAC-TECH International forma parte del grupo empresarial Diesco Industries y cuenta con más de 10 años de operaciones en Puerto Rico. Al momento, PAC-TECH opera en Carolina y Las Piedras, desde donde elabora una serie de productos relacionados con bebidas, como agua purificada, destilada, alcalina, agua para bebés, bebidas saborizadas y otros productos para clientes comerciales.

En 2012, la empresa adquirió la marca Cristalia Premium Water, fortaleciendo su presencia en el sector de bebidas en la isla. Sus operaciones utilizan equipos de última generación y abastecen tanto el mercado local como diversas oportunidades de exportación hacia el Caribe.

El proyecto de expansión PAC-TECH International permitirá modernizar las operaciones de la empresa en su planta de Las Piedras, fortalecer su capacidad de producción de envases plásticos de alta calidad y crear 20 nuevos empleos especializados.

Carlos Ríos Pierluisi, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), informó que la manufacturera recibirá incentivos por maquinaria y creación de empleos. (Suministrada)

Por su parte, Carlos Ríos Pierluisi, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), informó que la agencia recomendó incentivos por $3,844,470, de los cuales $3,814,470 corresponden a maquinaria y equipo y $30,000 a la creación de empleos.

“Este proyecto refleja el tipo de inversión que queremos seguir atrayendo a Puerto Rico, impulsando la innovación, el desarrollo económico y la creación de empleos de alto valor para los puertorriqueños” indicó Ríos Pierluisi.