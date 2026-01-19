Party City reduce sus operaciones en Puerto Rico

Party City Puerto Rico anunció este lunes, la consolidación de sus operaciones en una sola tienda.

La franquicia mantendrá su tienda principal, ubicada en San Patricio Village en Guaynabo, mientras cerrará sus tiendas de Caguas, Bayamón y Mayagüez.

En abril del año pasado, también cerró la tienda que operaba en el centro comercio Los Colobos, Canóvanas.

Según un comunicado de prensa, el cierre responde a un “proceso de reorganización operacional”.

“Esta decisión responde a cambios recientes en la estructura corporativa de la marca a nivel internacional y busca fortalecer la operación local, optimizar recursos y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo. Como resultado de esta consolidación, las tiendas ubicadas en Caguas, Mayagüez y Bayamón cesarán operaciones, mientras que la tienda de San Patricio continuará operando como de costumbre”, se informó.

En el 2023, la matriz de Party City en Estados Unidos se declaró en bancarrota y sus activos fueron vendidos New Amscan PC, LLC, una subsidiaria de Ad Populum PC LLC. El proceso de quiebra, sin embargo, ha estado plagado de desafíos, lo que propició que varios franquiciados, entre ellos, Party City of Puerto Rico Inc., solicitar ser parte del caso.

“Este cambio nos permite enfocarnos en lo más importante: nuestra clientela. Desde San Patricio seguiremos ofreciendo la variedad, calidad y servicio que nos ha distinguido por más de 32 años en Puerto Rico”, expresó Vivian Amieiro, co-dueña de Party City Puerto Rico.

La empresa adelantó que trabaja en otras iniciativas que serán anunciadas próximamente.

La quiebra corporativa de Party City en Estados Unidos incluyó el cierre de Amscan, Inc., el principal y mayor suplidor de mercancía de las franquicias, lo que ha impactado la operación de sus tiendas en Puerto Rico.

El año pasado, Vivian explicó que una vez Party City Holdings, el anterior franquiciador, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, los franquiciados como la operación de Puerto Rico encararon retos, pero pusieron en marcha un plan para salir adelante.