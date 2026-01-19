Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:15 PM
S&P 500
6940.01
-0.06%
·
Dow Jones
49359.33
-0.17%
·
Nasdaq
23515.39
-0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Party City reduce sus operaciones en Puerto Rico

La franquicia operada en la isla por las empresarias Vivian y Aileen Amieiro cierra tres establecimientos

19 de enero de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Party City Puerto Rico anunció este lunes la consolidación de sus operaciones en una sola tienda, ubicada en San Patricio Village en Guaynabo. (The Associated Press)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Party City Puerto Rico anunció este lunes, la consolidación de sus operaciones en una sola tienda.

La franquicia mantendrá su tienda principal, ubicada en San Patricio Village en Guaynabo, mientras cerrará sus tiendas de Caguas, Bayamón y Mayagüez.

En abril del año pasado, también cerró la tienda que operaba en el centro comercio Los Colobos, Canóvanas.

Según un comunicado de prensa, el cierre responde a un “proceso de reorganización operacional”.

“Esta decisión responde a cambios recientes en la estructura corporativa de la marca a nivel internacional y busca fortalecer la operación local, optimizar recursos y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo. Como resultado de esta consolidación, las tiendas ubicadas en Caguas, Mayagüez y Bayamón cesarán operaciones, mientras que la tienda de San Patricio continuará operando como de costumbre”, se informó.

En el 2023, la matriz de Party City en Estados Unidos se declaró en bancarrota y sus activos fueron vendidos New Amscan PC, LLC, una subsidiaria de Ad Populum PC LLC. El proceso de quiebra, sin embargo, ha estado plagado de desafíos, lo que propició que varios franquiciados, entre ellos, Party City of Puerto Rico Inc., solicitar ser parte del caso.

“Este cambio nos permite enfocarnos en lo más importante: nuestra clientela. Desde San Patricio seguiremos ofreciendo la variedad, calidad y servicio que nos ha distinguido por más de 32 años en Puerto Rico”, expresó Vivian Amieiro, co-dueña de Party City Puerto Rico.

La empresa adelantó que trabaja en otras iniciativas que serán anunciadas próximamente.

La quiebra corporativa de Party City en Estados Unidos incluyó el cierre de Amscan, Inc., el principal y mayor suplidor de mercancía de las franquicias, lo que ha impactado la operación de sus tiendas en Puerto Rico.

El año pasado, Vivian explicó que una vez Party City Holdings, el anterior franquiciador, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, los franquiciados como la operación de Puerto Rico encararon retos, pero pusieron en marcha un plan para salir adelante.

“Esta consolidación nos permite operar de forma más ágil y sostenible, mientras trabajamos en nuevas estrategias para seguir atendiendo a nuestra clientela con la calidad y el servicio que esperan de nosotros”, añadió Aileen Amieiro, también propietaria de la marca.

Tags
Empresarios puertorriqueñosQuiebrasGuaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: