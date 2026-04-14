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Party City se convierte en Party NOW!

Según detalló la empresa “este proceso incluyó la centralización de sus operaciones en San Patricio Plaza, en Guaynabo”

14 de abril de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con los ajustes operacionales, la empresa logró completar su salida de la marca original y aprovechar la oportunidad para redefinir la marca y su presencia en la isla. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La famosa tienda de artículos de fiesta y decoración Party City anunció oficialmente su cambio de nombre.

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La empresa anunció que se transformarán a Party NOW!

“Esto consolida una nueva identidad enfocada en el mercado local puertorriqueño. Luego que la matriz en Estados Unidos se acogiese a un proceso de quiebra en el 2024, la franquicia en Puerto Rico atravesó una etapa de reorganización estratégica. Este proceso incluyó la centralización de sus operaciones en San Patricio Plaza, en Guaynabo, permitiendo una operación más ágil, eficiente y alineada a las necesidades del consumidor local”, informaron en comunicado de prensa.

Con los ajustes operacionales lograron completar su salida de la marca original y aprovechar la oportunidad para redefinir la marca y su presencia en la isla.

“Este paso representa mucho más que un cambio de nombre; es el reflejo de nuestra resiliencia y compromiso con Puerto Rico. Party NOW! nace con el propósito de impulsar una operación más cercana, innovadora y adaptada a nuestra comunidad”, expresó Vivian Almeiro, copropietaria de la marca.

Por su parte, Aileen Amieiro, también copropietaria, destacó el enfoque estratégico detrás de esta nueva etapa.

“Este es un momento clave para la empresa. Nos permite evolucionar con mayor agilidad, tomar decisiones enfocadas en nuestro mercado y continuar construyendo una marca que responda directamente a las necesidades y expectativas de nuestros clientes”, dijo Aileen.

Bajo la nueva identidad, Party NOW!, se informó que continuarán ofreciendo una variedad de productos para celebraciones, eventos y ocasiones especiales, a la vez que explorará nuevas iniciativas para enriquecer la experiencia del cliente y apoyar el desarrollo económico local.

La empresa afirmó un compromiso con sus empleados, clientes y socios comerciales, destacando que “esta transición marca el inicio de una etapa de crecimiento sostenible, con una visión clara de expansión y fortalecimiento en el mercado puertorriqueño”.

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