3 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pasta to go inaugura su primer restaurante en Fajardo, el más grande la cadena

La empresa llegó también a Ponce y abrirá locales en Mayagüez y Bayamón

3 de octubre de 2025 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo restaurante está en el centro comercial Punta del Este y acomoda a 70 personas. (Suministrada)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

Pasta to go inauguró su noveno restaurante, que ubica en el centro comercial Punta del Este en Fajardo, y es el primero que la cadena abre en la región este.

El establecimiento tiene 3,311 pies cuadrados, siendo el más grande –hasta ahora- de los nueve. Acomoda a 70 comensales sentados, distribuidos entre el salón comedor interior y una terraza en la que caben 30 personas.

El nuevo negocio genera 18 empleos directos y la inversión sumó $600,000, se informó. Ofrece servicios de entrega mediante las plataformas Doordash y Uber Eats. Además, posee ventanilla de autoservicio, área de curbside y de recogido.

Luis González, principal oficial ejecutivo de Pasta to go, indicó en comunicado de prensa, que el edificio de Fajardo, estaba cerrado hacía tiempo y la cadena lo restauró.

“Algo que nos ha caracterizado como empresa es que siempre hemos remozado establecimientos que están cerrados y le damos vida a la zona”. Agregó que igual hicieron con los restaurantes de Manatí y de la avenida San Patricio (zona de Las Lomas) en Guaynabo.

De otro lado, mencionó que la cadena recién inauguró un food truck en el Ponce Towne Center en la Ciudad Señorial, el primero también que abre la empresa en el área sur. La inversión fue de $140,000 y genera ocho empleos directos.

Pasta to go se mantiene innovando y creando platos nuevos en su menú. En esta ocasión, y coincidiendo con la temporada de otoño y estas recientes aperturas, lanzó el flan de calabaza y una cremosa sopa del mismo fruto.

Carlos Rodríguez, chef y socio fundador de Pasta to go, comentó que no importa la zona geográfica en que estén los restaurantes, “siempre mantendremos la misma calidad en todas nuestras tiendas, seguimos haciendo las salsas en casa cada 24 horas y cada plato es una infusión de comida italiana con sazón boricua. Son pastas creadas por nosotros, a nuestra manera”.

El chef añadió que tres de los Pasta to go ofrecen desayunos. Estos se encuentran en San Patricio, Guaynabo, Carolina y Caguas.

La cadena tiene restaurantes en Plaza del Parque en Bayamón; avenida Kennedy de San Juan; Plaza Carolina; avenida San Patricio; Plaza Centro Mall en Caguas; carretera PR-2 en Manatí; Plaza Trujillo; Ponce Towne Center; y Plaza del Este Shopping Center en Fajardo.

En los próximos meses, abrirá en Mayagüez y en el área de Rexville en Bayamón. El cuarteto de socios lo completan Enrique Domínguez y Roberto Soto del Cueto.

ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
