El gobernador Pedro Pierluisi reveló este jueves que el Departamento de Hacienda reconoció las retenciones hechas a los empleados del grupo hospitalario HIMA, pero que no fueron remitidas a la agencia, al momento que los trabajadores reclamaron las mismas en sus planillas de contribución sobre ingresos.

“El gobierno protegió a los empleados de HIMA a pesar de esa malísima retención en términos de esas retenciones”, reclamó el primer ejecutivo en un aparte con la prensa, luego de participar de la Convención del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

La semana pasada, este medio reportó que la deuda del conglomerado con Hacienda por las retenciones no remitidas asciende a $38 millones.

“Eso es un asunto bien serio y el secretario de Hacienda tendrá que tomar medidas necesarias para recuperar los fondos que no le llegaron a Hacienda. Los empleados no se afectaron porque Hacienda reconoció las retenciones, los dejó reclamar esas retenciones, esos pagos, a pesar de que su patrono no lo había hecho”, recalcó el gobernador.

Asimismo, indicó que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) “tendrá que expresarse” por cualquier deuda de HIMA con esta entidad federal. El IRS figura entre los acreedores de la compañía, validó este medio en los documentos sometidos ante el tribunal.

Respecto a la deuda con el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), que asciende a unos $11.5 millones, Pierluisi sostuvo que “los alcaldes, empezando por el alcalde de Bayamón, están tratando de llegar a algún acuerdo con HIMA”.

Esta mañana, hubo una reunión entre el CRIM y el grupo hospitalario, pero acabó sin ningún acuerdo entre las partes.

Pierluisi, entretanto, respaldó la postura de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), que objetó el financiamiento de $6 millones que proveería la firma Island Healthcare a HIMA, pero que el juez a cargo del caso, Enrique Lamoutte Inclán, denegó la semana pasada.

“Aafaf levanta una objeción solo a los efectos de ese financiamiento. El gobierno lo que quiere es que HIMA siga operando, pero todo depende de la decisión del Tribunal de Quiebras”, estableció.

“El gobierno y el sistema hospitalario está preparado para asumir tanto a los hospitales como a los pacientes que se atienden”, agregó.

Pierluisi, no obstante, advirtió que “de (HIMA) cerrar, no tiene que ver con el gobierno. Tiene que ver con todo lo que hicieron por 10 años, todas esas deudas que acumularon”.

Tanto el CRIM como Aafaf, así como el Síndico de Estados Unidos en Puerto Rico, participaron esta tarde de un proceso de mediación avalado por el tribunal.

Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de Aafaf, sostuvo que “como parte de dicho proceso de mediación, el Tribunal de Quiebras ha requerido que todas las discusiones y documentos intercambiados permanezcan confidenciales y que los mismos no sean divulgados más allá del proceso de mediación”

“El gobierno se encuentra y continuará activamente participando del proceso de mediación con miras a intentar llegar a un financiamiento consensual encaminado en lograr una reorganización y venta de los hospitales”, agregó el también secretario de Estado.

HIMA se acogió al Capítulo 11 de la Ley federal de Quiebras el pasado 15 de agosto, tras sumar deudas por unos $400 millones.

De esta forma, se convirtió en la quiebra más grande registrada en Puerto Rico por los pasados 30 años.