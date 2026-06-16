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Pizza Hut cambia de dueño: ¿en cuánto será vendida?

La empresa matriz Yum Brands acordó vender la cadena de restaurantes en dos transacciones separadas

16 de junio de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un restaurante Pizza Hut en Nueva Orleans. (Gerald Herbert)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La atribulada cadena de restaurantes Pizza Hut será vendida por $2,700 millones por su empresa matriz, Yum Brands.

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La firma de capital privado LongRange Capital está comprando Pizza Hut, a excepción de sus negocios en China, por unos $1,500 millones, informó la compañía el martes. Pizza Hut en China será adquirida por Yum China Holdings Inc. por aproximadamente $1,200 millones, indicó.

Yum! Brands inició una revisión estratégica para explorar opciones para Pizza Hut en noviembre, después de que la cadena reportara una caída de las ventas en tiendas comparables.

Yum! Brands prevé que ambas transacciones se cierren en el tercer trimestre.

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