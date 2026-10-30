Planet Fitness abre en Fajardo su gimnasio número 21

La cadena de gimnasios Planet Fitness anunció la apertura oficial de su nuevo centro en Fajardo.

Esta ubicación representa el club número 21 de Planet Fitness en Puerto Rico como parte del plan de expansión de esta marca en la isla.

Este es uno de los centros que operará 24 horas al día, de domingo a jueves. Los viernes, el horario será hasta las 10 p.m. y los sábados abrirá de 6 a.m. a 10 p.m. Este gimnasio tiene disponible equipo de fuerza, con pesas libres, más de 30 equipos cardiovasculares, área exclusiva para entrenamiento de intervalos de alta intensidad, área de bicicletas y máquinas de remo, espacio para estiramiento y tendrá los servicios para los socios PF Black Card, que incluye sillas de masaje, sillas de recuperación y camas de bronceado híbridas.

PUBLICIDAD

El centro cuenta, según se informó en comunicado de prensa, con televisores, vestidores, lockers y duchas.

“Estamos muy emocionados de continuar creciendo en Puerto Rico y, especialmente, de poder llegar a Fajardo. Esta apertura representa mucho más que un nuevo gimnasio, representa una oportunidad para que más personas puedan incorporar el bienestar y la actividad física a su estilo de vida en un ambiente cómodo, accesible y libre de críticas”, expresó Ginny Jové, directora de mercadeo de Planet Fitness Puerto Rico.

Cada membresía de Planet Fitness tiene acceso a la aplicación gratuita de Planet Fitness, con rutinas digitales.

Mientras, la membresía PF Black Card incluye beneficios adicionales, como la posibilidad de traer un invitado todos los días sin costo adicional, y acceso a más de 2,900 localidades de Planet Fitness en los 50 estados, entre otros beneficios.

Esta cadena fue fundada en 1992 en Estados Unidos. Al 30 de junio de 2026, Planet Fitness contaba con 21.5 millones de socios y 2,930 clubes en todos los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México, Australia y España. Más del 90% de los gimnasios de Planet Fitness son de propiedad y operación independiente.