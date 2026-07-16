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Plaza Las Américas y Plaza del Caribe anuncia tienda “pop up” para el regreso a clases

Las ventas para el regreso a clases sin el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) inicia mañana viernes

16 de julio de 2026 - 12:10 PM

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Los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza del Caribe anunciaron diversas iniciativas para las familias que busquen aprovechar la venta sin IVU. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como parte de las ventas del regreso a clases, los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza del Caribe anunciaron diversas iniciativas para las familias que busquen aprovechar la venta sin Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que comienza este viernes.

En comunicado de prensa, los centros comerciales recordaron que contarán con una tienda pop up de Kókomo en la que solo se venden bultos, loncheras y cartucheras para el regreso a clases.

En Plaza Las Américas, estará ubicado en el segundo nivel, frente al elevador junto a Novus, mientras que en Plaza Del Caribe estará localizado en el primer nivel, en el pasillo de Macy’s, frente a la tienda Kókomo.

Además de aprovechar el fin de semana libre de IVU, los clientes de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe podrán ganar una laptop a través de una promoción vigente hasta el 2 de agosto. Al participar tendrán la oportunidad de ganar una laptop, una Plaza Gift Card de $500 o un kit escolar con bulto, lonchera y botella. Los interesados deberán registrar recibos de compras de $50 o más, o combinar varios recibos del mismo día en los Centros de Servicio al Cliente o a través de las páginas web de los centros comerciales.

En comunicado de prensa, listaron las tiendas que ofrecen artículos que podrían estar exentos del pago de IVU, según la orden del Departamento de Hacienda. Por ejemplo, en Plaza Las Américas, están las tiendas OfficeMax y Walgreens, donde venden materiales escolares. JcPenney, Macy’s, La Gran Vía, La Nueva Era y Old Navy venden uniformes, mientras Foot Locker, Champs, Journeys, Vans, Zumiez, Bakers, Zapaventura, Clarks, Novus y Florsheim cuentan con zapatos.

Otras tiendas como Kipling, Bakers, Totto, Box Lunch y Hot Topic cuentan con bultos. Mientras, en Plaza del Caribe, las farmacias Caridad y la tienda Me Salvé tienen artículos escolares, además del resto de las tiendas disponibles en ambos centros comerciales.

La venta sin IVU para artículos escolares será este viernes y sábado.

Subvenciones a entidades sin fines de lucro

Por otra parte, las Fundaciones Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe anunciaron la entrega de 27 subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, como parte de la vigésima edición del Programa Mano Amiga. La inversión social en esta edición del programa ascendió a más de $270,000 y tendrá un impacto directo en más de 130,000 personas en Puerto Rico, según indicaron en comunicado.

La Fundación Plaza Del Caribe colaborará con siete organizaciones de la zona sur y suroeste de la isla, mientras que la Fundación Plaza Las Américas hará los mismo con 20 otras organizaciones. Los fondos apoyarán programas dirigidos a fortalecer áreas esenciales como educación, arte y cultura, salud y capacitación para la mujer, beneficiando a niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, cuidadores, personas con diversidad funcional y comunidades vulnerables alrededor de la isla.

“Cada edición del Programa Mano Amiga nos recuerda la importancia de apoyar a las organizaciones que trabajan de cerca con nuestras comunidades y conocen sus necesidades. Estos donativos representan una inversión social en proyectos que transforman vidas, amplían oportunidades y atienden necesidades reales en áreas indispensables para el sano funcionamiento y progreso de nuestra sociedad. Para las Fundaciones Plaza Las Américas y Plaza del Caribe, es un honor continuar acompañando a estas organizaciones en su misión de servir y crear un impacto positivo en Puerto Rico”, expresó Lorraine Vissepó, directora del Programa Mano Amiga.

Las organizaciones seleccionadas incluyen, entre otras, Pro Techos, De a Pokito por Puerto Rico, Compañía Ballet Señorial, Para La Naturaleza, Banco de Alimentos, Hogar Ruth, ASPIRA y Fondos Unidos.

Los proyectos respaldados incluyen programas de apoyo académico, educación artística, experiencias de aprendizaje en STEM, capacitación vocacional, servicios de salud y bienestar, apoyo a cuidadores, iniciativas para sobrevivientes de violencia de género, programas de inclusión para personas con diversidad funcional, y proyectos culturales y comunitarios.

La Escuela José Santos Alegría, en Dorado, es una de cinco escuelas que fabrica artículos de necesidad para doctores en Venezuela.Natalia Medina Soberal, de 17 años, y Zahir Vázquez Calderón, de 14, son dos estudiantes que participan en la labor caritativa.Natalia Medina Soberal, de 17 años, y Zahir Vázquez Calderón, de 14, son dos estudiantes que participan en la labor caritativa.
1 / 37 | FOTOS: Así trabajan los estudiantes de Dorado para ayudar a Venezuela. La Escuela José Santos Alegría, en Dorado, es una de cinco escuelas que fabrica artículos de necesidad para doctores en Venezuela. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El Programa Mano Amiga recibe y evalúa peticiones de donativos de organizaciones sin fines de lucro dos veces al año, con el propósito de ofrecer apoyo económico a programas alineados con los pilares de las Fundaciones Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe. La próxima edición del Programa Mano Amiga abrirá su periodo para recibir propuestas de solicitud del 1 al 31 de agosto de 2026.

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Plaza Las AméricasPlaza del CaribeIVU
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