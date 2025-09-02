¿Por qué Kraft Heinz se dividirá en dos compañías?

Nueva York - Kraft Heinz se dividirá en dos compañías una década después de que se unieran en una fusión masiva que creó una de las compañías de alimentos más grandes del planeta.

Una de las compañías, actualmente llamada Global Taste Elevation Co., incluirá comidas estables y marcas como Heinz, Philadelphia cream cheese y Kraft Mac & Cheese, dijo Kraft Heinz el martes. La otra, actualmente llamada North American Grocery Co., incluirá marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Los nombres oficiales de las dos compañías se darán a conocer más adelante.

Kraft Heinz dijo en mayo que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de la compañía, lo que indica una posible división.La compañía en 2015 quería capitalizar su escala masiva, pero los gustos cambiantes complicaron esos planes, con hogares que buscaban introducir opciones más saludables en la mesa. Kraft Heinz y otros productores de alimentos han cambiado sus ofertas para seguir esa tendencia.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación de capital de manera efectiva, priorizar iniciativas e impulsar la escala en nuestras áreas más prometedoras”, dijo el presidente ejecutivo, Miguel Patricio, en un comunicado.

El camino hacia la fusión de Kraft y Heinz comenzó en 2013, cuando el inversionista multimillonario Warren Buffett se asoció con la firma de inversión brasileña 3G Capital para comprar H.J. Heinz Co. En ese momento, el acuerdo de $23,000 millones fue el más caro en la industria alimentaria.

3G también estuvo detrás de la formación de Restaurant Brands International, una fusión de Burger King, Tim Hortons y Popeyes, y Anheuser-Busch InBev. Es conocido por estrictos controles de costos y el llamado presupuesto de base cero, que requiere que todos los gastos se justifiquen cada trimestre.

El acuerdo tenía como objetivo ayudar a Heinz, que fue fundada en 1869 en Pittsburgh, a expandir las ventas de sus condimentos y salsas en los estantes de las tiendas de comestibles. Los nuevos propietarios de Heinz también se dedicaron a recortar costos, despidiendo a cientos de trabajadores en cuestión de meses.

Al mismo tiempo, Kraft, con sede en Chicago, buscó un socio después de una división en 2011 de su división de snacks, que se convirtió en Mondelez International.

En 2015, Buffett y 3G decidieron fusionar Heinz con Kraft. La fusión creó la quinta compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, con ingresos anuales de $28,000 millones. Warren Buffett y 3G contribuyeron cada uno con $5,000 millones para un dividendo especial para los accionistas de Kraft.

Pero la compañía combinada tuvo problemas, a pesar de los despidos de miles de empleados y otras medidas de reducción de costos. Incluso en el momento de la fusión, muchos consumidores se estaban alejando de los tipos de alimentos envasados altamente procesados que vende Kraft, como el queso Velveeta y Kool-Aid.

Kraft Heinz también tuvo problemas para distinguir sus productos de las marcas de tiendas más baratas. En Walmart, una botella de 14 onzas de salsa de tomate Heinz cuesta $2.98; la misma botella de la marca Great Value de Walmart cuesta 98 centavos.

En 2019, Kraft Heinz redujo el valor de sus marcas Oscar Meyer y Kraft en $15,400 millones, citando costos operativos y problemas en la cadena de suministro. Pero muchos inversores culparon al liderazgo de la compañía, diciendo que su celo por la reducción de costos estaba perjudicando la innovación de la marca.

En 2021, Kraft Heinz vendió tanto su negocio de nueces Planters como su negocio de queso natural, prometiendo reinvertir el dinero en marcas de mayor crecimiento como los snacks de proteína P3 y Lunchables.

Pero los ingresos netos de la compañía han caído cada año desde 2020, cuando vio un aumento en las ventas relacionado con la pandemia. En abril, Kraft Heinz redujo su guía de ventas y ganancias para todo el año, citando un gasto más débil de los clientes en Estados Unidos y el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Carlos Abrams-Rivera continuará sirviendo como CEO de Kraft Heinz y se convertirá en CEO de North American Grocery Co. una vez que se complete la separación. Kraft Heinz dijo que su junta directiva está trabajando con una firma de búsqueda de ejecutivos para identificar posibles candidatos a CEO para Global Taste Elevation Co.