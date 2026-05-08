Porsche cierra tres filiales: recorta 500 empleados en su reestructuración
El fabricante alemán quiere concentrarse en su negocio principal de producción de autos deportivos
8 de mayo de 2026 - 1:15 PM
8 de mayo de 2026 - 1:15 PM
Fráncfort - El fabricante alemán de deportivos Porsche va a cerrar tres filiales para centrarse en su negocio principal y superar las dificultades que atraviesa en estos momentos, lo que afectará a 500 empleos.
Porsche, que es una marca del grupo Volkswagen, informó este viernes de que la dirección y el consejo de supervisión han decidido cerrar la filial de baterías Cellforce, la de bicicletas eléctricas eBike Performance y la de software Cetitec.
El fabricante de deportivos alemán informó hace dos semanas de que vende su participación en Bugatti Rimac y Rimac Group a un consorcio internacional de inversores liderados por HOF Capital, con sede en Nueva York.
Porsche quiere concentrarse en su negocio principal de producción de deportivos para volver a ser rentable.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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