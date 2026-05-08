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Porsche cierra tres filiales: recorta 500 empleados en su reestructuración

El fabricante alemán quiere concentrarse en su negocio principal de producción de autos deportivos

8 de mayo de 2026 - 1:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Garage Europa Porsche Center lanzó su Programa de Lealtad Porsche Rewards para los dueños de Porsche.
El logo de Porsche.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Fráncfort - El fabricante alemán de deportivos Porsche va a cerrar tres filiales para centrarse en su negocio principal y superar las dificultades que atraviesa en estos momentos, lo que afectará a 500 empleos.

RELACIONADAS

Porsche, que es una marca del grupo Volkswagen, informó este viernes de que la dirección y el consejo de supervisión han decidido cerrar la filial de baterías Cellforce, la de bicicletas eléctricas eBike Performance y la de software Cetitec.

El fabricante de deportivos alemán informó hace dos semanas de que vende su participación en Bugatti Rimac y Rimac Group a un consorcio internacional de inversores liderados por HOF Capital, con sede en Nueva York.

Porsche quiere concentrarse en su negocio principal de producción de deportivos para volver a ser rentable.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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