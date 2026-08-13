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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE

La empresa perdió temporalmente su registro corporativo por incumplir con la presentación de informes anuales mientras en la información financiera de Enchanted Rock no hay referencia a negocio alguno en Puerto Rico

13 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La JSF señaló que Power Expectations no ha entregado la fianza de rendimiento de unos $1,180 millones, requerida en los primeros 15 días tras la firma, y que, a casi dos meses del contrato, no hay evidencia de progreso en la movilización del proyecto. (Ramon "Tonito" Zayas)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La compañía Power Expectations no tenía todos sus asuntos corporativos básicos al día en el estado de Florida mientras en Puerto Rico daba los primeros pasos para negociar el contrato multimillonario para el suministro de hasta 800 megavatios (MW) de generación eléctrica temporal, según documentos revisados por El Nuevo Día.

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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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