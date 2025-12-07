Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Presidente de JetBlue: “Tenemos más clientes que prefieren viajar con JetBlue que con las líneas supereconómicas”
En exclusiva, Marty St. George, destaca el rol que ha jugado Puerto Rico en el avance de la línea aérea que en el 2026 rebasará la marca de 1.5 millones de asientos para servir la Isla del Encanto
7 de diciembre de 2025 - 11:10 PM